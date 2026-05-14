Guía del Metro CDMX: Avance de trenes, retrasos y estaciones con alta afluencia hoy jueves 14 de mayo
¿Cómo va el Metro de la CDMX hoy jueves 14 de mayo? Te damos la guía completa de retrasos, avance de trenes y estaciones saturadas EN VIVO.
¿Cómo va el Metro de la CDMX este jueves 14 de mayo? Sigue el reporte completo EN VIVO del avance de trenes, retrasos, suspensiones de líneas y estaciones con alta afluencia.
En Azteca Noticias te damos la guía completa para que no llegues tarde a tu destino.
Guía del Metro CDMX: Avance de trenes, retrasos y estaciones con alta afluencia hoy jueves 14 de mayo
Retrasos en Línea 1, ¿por qué?
El servicio en la Línea 1 comenzó a restablecerse de forma gradual tras una interrupción provocada por una muleta que cayó a la zona de vías.
Para evitar riesgos eléctricos o daños a los equipos, el personal tuvo que realizar maniobras de rescate, lo que detuvo momentáneamente el avance de los convoyes y generó saturación en los andenes.
¿Qué pasa en la Línea 2 ?
La circulación de trenes en la Línea 2 comenzó a agilizarse luego de una breve pausa para inspeccionar uno de los convoyes en servicio.
Aunque la maniobra generó ligeros retrasos, el flujo de unidades se está regularizando para reducir la acumulación de pasajeros en las estaciones del trayecto.
Reportan falla en Línea 1
Usuarios de la Línea 1 reportan complicaciones esta mañana debido a una avería detectada en las instalaciones fijas del sistema.
Este inconveniente técnico ha obligado a reducir la velocidad de los convoyes, lo que se traduce en un avance pausado y tiempos de espera más prolongados de lo habitual en ambas direcciones.
¿Cómo va el Metro?
La mañana transcurre con una operación fluida en gran parte de la red, destacando un avance de trenes sin interrupciones en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12 y A.
Hasta el momento, la cantidad de pasajeros se mantiene en niveles manejables, lo que permite que el acceso a los andenes y el abordaje de las unidades se realice de forma ágil en ambos sentidos.
¿Qué estaciones del Metro están cerradas este jueves?
La Línea 2 mantiene restricciones en su recorrido debido a obras de mejora, lo que obliga a los trenes a pasar sin detenerse en las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas. Asimismo, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece fuera de servicio, por lo que no es posible ingresar ni salir de las instalaciones en estos cuatro puntos hasta que concluyan las labores.
Por el contrario, la estación Zócalo/Tenochtitlan ha retomado sus actividades habituales y permite el movimiento de pasajeros en ambas direcciones.