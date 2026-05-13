VIDEO: Caen 2 mujeres “trampa de agua” por obras sobre Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa

Las recientes lluvias en la capital del país han dejado al descubierto las peligrosas condiciones de las obras que se ejecutan sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa con una "trampa de agua".

En las inmediaciones de la estación del Metro Peñón Viejo, situada en la alcaldía Iztapalapa, se reportó un incidente que puso en riesgo la integridad física de los transeúntes. Una mujer terminó sumergida en una zanja de gran profundidad que se encontraba completamente cubierta por el agua acumulada debido a las tormentas registradas el pasado martes en la Ciudad de México.

Falta de señalización: Mujeres caen en obra de excavación en la Zaragoza

La falta de una señalización pertinente y visible fue el factor determinante para que la víctima no lograra percibir el agujero en el pavimento. Los testimonios indican que este no fue un hecho aislado, ya que anteriormente otra joven también habría caído en el mismo punto debido a la nula visibilidad de las excavaciones.

Las obras, que se mantienen abiertas en una de las arterias más transitadas de la zona oriente, se han convertido en trampas bajo el agua para quienes intentan cruzar la vialidad en medio del temporal.

Caen dos mujeres en obras sobre Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, en la zona del Metro Peñón Viejo



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📹 Jordin Alan Hernandez pic.twitter.com/HK0kgQKkFy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 13, 2026

El momento del percance fue documentado por personas que se encontraban en el sitio, quienes señalaron una preocupante falta de reacción por parte de las autoridades encargadas de la vigilancia.

Elementos de seguridad no ayudaron a las víctimas, aseguran testigos

Según las denuncias de los testigos que captaron las imágenes, en las proximidades del accidente se hallaba estacionada una patrulla; sin embargo, los elementos de seguridad no intervinieron para asistir a la persona accidentada. La inacción policial generó indignación entre los presentes, quienes cuestionaron el rol de los agentes ante una emergencia de esta naturaleza.

Ante la ausencia de apoyo oficial, la solidaridad de quienes pasaban por la zona resultó fundamental. Fueron dos ciudadanos quienes decidieron actuar por cuenta propia para sustraer a la mujer de la zanja inundada.

Gracias a la intervención inmediata de estos civiles, la afectada pudo ser puesta a salvo antes de que la situación derivara en una tragedia mayor. La comunidad local ha manifestado su preocupación ante la permanencia de estas obras sin las medidas de seguridad básicas, especialmente ante el pronóstico de que las lluvias continúen afectando la visibilidad de los desperfectos viales.

