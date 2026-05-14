Se arma balacera en CDMX con gaseros y dejan 5 lesionados

Una intercambio de disparos se registró este miércoles 13 de mayo de 2026 tras una balacera hoy al norte de la Ciudad de México (CDMX) que involucró a conductores de pipas de gas.

La situación alertó a vecinosde la colonia Providencia, de la alcaldía Gustavo A. Madero, debido a un reporte de disparos y de personas lesionadas.

¿Qué pasó en la GAM? Operadores de pipas de gas arman balazos

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a las calles Estado de México y Baja California, donde se alertó que personas estaban disparando.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres, conductores de pipas de gas, se encontraban afuera de una casa, cuando comenzaron a discutir con otras personas que llegaron en motocicletas con quienes se agarraron a balazos.

Balacera en CDMX deja cinco lesionados

Esta agresión dejó cinco personas lesionadas, las cuales fueron llevadas a distintos hospitales de la CDMX.

Los hechos fueron informados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones correspondientes.

Capturan a dos tras balacera donde participaron gaseros

La policía dos personas detenidas, y los oficiales aseguraron un arma corta y una larga, informó la SSC de la CDMX.

En tanto, las autoridades realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los demás involucrados.

Por ahora se desconoce cuál fue el motivo que provocó que hubiera disparosn entre los gaseros con otras personas.