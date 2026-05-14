Luchador “El Cuatrero” sentenciado por intento de feminicidio podrá volver al ring con dos condiciones

Rogelio "N", luchador conocido como "El Cuatrero", recibió una sentencia condenatpria por intento de feminicidio contra su expareja, la luchadora chilena Stephanie Vaquer, pero estará libre y podrá regresar al ring.

Tras un proceso penal se le dictó una sanción de 12 años y 8 meses, además del pago de la reparación integral del daño, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

¿Qué se sabel del caso de "El Cuatrero" y Stephanie Vaquer?

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2023. De acuerdo con la investigación, Rogelio “N” agredió físicamente a la luchadora Stephanie Vaquer en un domicilio de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Ella resultó con diversas lesiones y él después de la agresión, huyó del lugar. "El Cuatrero" fue denunciado.

La investigación se mantuvo y se giró una orden de aprehensión en contra de Rogelio “N”, quien fue detenido días después de los hechos.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo arrestaron el 11 de marzo de 2023 en Aguascalientes. Una vez detenido, fue trasladado a la CDMX y un juez lo vinculó a proceso además de recibir prisión preventiva.

Luchador "El Cuatrero" fue acusado de un segundo delito

El luchador no solo fue acusado por feminicidio en grado de tentativa, pues también se le señaló por el delito de violencia familiar equiparada contra su expareja.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una sentencia condenatoria contra Rogelio “N”, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar equiparada, cometidos contra su expareja, por hechos ocurridos el 2 de marzo de 2023", confirmó la fiscalía.

Liberan al luchador "El Cuatrero" y podrá regresar al ring

El 7 de marzo de 2025, un tribunal modificó le permitió continuar el proceso penal en libertad bajo supervisión, con la obligación de realizar presentaciones periódicas semanales, no acercarse a la víctima y no ejercer su profesión como luchador.

No obstante, ahora un juez eterminó que el sentenciado cumplirá la sanción en libertad y podrá ejercer su profesión, con ciertos requisitos:



Luchar bajo supervisión judicial, por lo que tendrá que informar cada tres semanas sobre sus presentaciones, sedes y carteleras.

No podrá participar en eventos donde la víctima se encuentre