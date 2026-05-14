Accidente aparatoso en Circuito Interior y alerta por fuga de agua en Iztapalapa, mientras dormía

La Ciudad de México (CDMX) no descansó durante las últimas horas. Entre un aparatoso accidente que puso en riesgo a trabajadores viales en la Cuauhtémoc, una movilización por gas en la Venustiano Carranza y el persistente problema del agua en Iztapalapa, los servicios de emergencia tuvieron una jornada intensa.

Aparatoso choque en Circuito Interior por exceso de velocidad

Un grave accidente se registró en los carriles centrales del Circuito Interior, a la altura del bajo puente con Parque Vía, en la colonia San Rafael. Los conductores de dos camionetas, que presuntamente viajaban a exceso de velocidad, se impactaron contra un vehículo de resguardo que protegía a una cuadrilla de trabajadores.

A pesar de que la zona estaba debidamente señalizada con luces preventivas y trafitambos, el impacto fue inevitable. Por fortuna, los trabajadores se encontraban metros adelante del punto de colisión, lo que evitó una tragedia. Paramédicos valoraron a los tripulantes de las camionetas, quienes resultaron ilesos, dejando el incidente únicamente en daños materiales y afectaciones viales durante la madrugada.

Se reactiva fuga de agua y afecta viviendas en Iztapalapa

La tranquilidad en la colonia Culhuacán se vio interrumpida nuevamente. Mientras personal técnico trabajaba en la reparación de una tubería dañada, el flujo se reactivó, provocando que el agua brotara con fuerza sobre la calle 5 de Mayo.

¡Crisis en #Iztapalapa! Vecinos enfrentan socavón e inundaciones por pruebas técnicas



La situación en la colonia Culhuacán sigue siendo crítica tras la megafuga en la calle 5 de Mayo. El colapso de tuberías de un metro de diámetro dejó un enorme socavón, y las pruebas de… pic.twitter.com/t2fqrBvmj5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

En cuestión de minutos, el líquido alcanzó la entrada de varias viviendas, generando inundaciones menores y encendiendo las alarmas entre los vecinos, quienes han lidiado con este problema de forma recurrente. Tras maniobras de emergencia, el personal logró contener el derrame para continuar con las labores de reparación definitiva.

Fuga de gas moviliza a vecinos en la Venustiano Carranza

En la colonia 20 de Noviembre, un fuerte olor a gas proveniente de una tubería exterior en un edificio de departamentos generó pánico sobre la calle Aluminio. Los habitantes activaron de inmediato la alerta vecinal y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Como medida preventiva, algunas familias desalojaron sus departamentos mientras elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaban para sellar la fuga y asegurar el área. Tras varios minutos de labores, la situación fue controlada sin que se reportaran personas intoxicadas o lesionadas.