Transportistas de la ANTAC anuncian megamarcha en CDMX: este será el punto de partida

La Ciudad de México (CDMX) no solo colapsará este viernes 15 de mayo por una megamarcha de la Coordinación Nacional de Trabajadores (CNTE), sino que la próxima semana se espera otra gran movilización, pero esta vez de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) .

Se prevé que sea una de las mayores concentraciones en lo que va del año, ya que el llamado no solo incluye al gremio transportista, sino también a agricultores, campesinos, madres buscadoras, maestros, entre otros sectores, por lo que se recomienda tomar previsiones.

¿Desde dónde iniciará la megamarcha de la ANTAC en CDMX?

¡Pon la alerta! La megamarcha fue convocada para el próximo miércoles 20 de mayo, en uno de los puntos más importantes de la CDMX: Paseo de la Reforma, una emblemática avenida que abarca la zona de Juárez, Cuauhtémoc y Centro.

El punto de concentración será en el Ángel de la Independencia a partir de las 9:00 de la mañana, según lo que dio a conocer el gremio transportista.

La ruta partirá del Ángel hacia el Senado de México y posteriormente a la Secretaría de Gobernación, con el fin de que sus exigencias sean escuchadas, según informó el líder frijolero zacatecano, Fernando Galván.

Cierres viales por la megamarcha de la ANTAC en CDMX

Al tratarse de una de las principales arterias de la capital, se esperan cortes viales y afectaciones en el servicio de transporte público, por lo que si entras a trabajar a esta hora, te recomendamos buscar alternativas.

Si la ruta no se modifica, las zonas más afectadas serán:



Paseo de la Reforma: Cierre total en ambos sentidos hasta el cruce con Avenida Juárez.

Cierre total en ambos sentidos hasta el cruce con Avenida Juárez. Avenida Insurgentes: Cruce con Reforma

Cruce con Reforma Calle Abraham González: Afectaciones si llegan a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Afectaciones si llegan a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Avenida Bucareli: Cierre parcial

Cierre parcial Cruces con Florencia y General Prim.

Mientras que estas rutas del transporte público se podrían suspender:



Metrobús Línea 7 (Verde)

Metrobús Línea 1 (Roja)

Metrobús Ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya

Ecobici: Varias cicloestaciones sobre Reforma quedarán fuera de servicio o inaccesibles.

¿Por qué ANTAC se manifestará en la CDMX?

Ya se venía advirtiendo que distintas organizaciones planeaban hacer un paro o megamarchas antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto debido a la crisis por la que atraviesa México.

No solo es el nivel de violencia e inseguridad que viven los transportistas en las distintas carreteras del país, se suma que el campo mexicano tampoco recibe el apoyo que necesita, y hasta encarecen productos como el maíz, frijol, limón.

Además, hay una gran crisis de personas desaparecidas en todo el país, donde se habla de más de 133 mil personas sin localizar.

Por ello, este movimiento busca hacer ver la crisis que afecta a quienes mantienen la estructura social y económica de México.