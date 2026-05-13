Eran cuñados: cae sujeto por feminicidio de hermana de Alvin Mendoza, exfutbolista del América

Un hombre fue detenido en Baja California como presunto implicado en el feminicidio de Areli Mendoza, hermana del exjugador del América, Alvin Mendoza, quien fue asesinada en 2019 en la Ciudad de México.

Se trata de José Luis “N”, quien era cuñado de la víctima. La mujer fue agredida presuntamente por su esposo Ángel "N" y el hermano de este en un departamento ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

¿Qué se sabe del feminicidio de Areli Mendoza, hermana del exfutbolista del América?

Areli Mendoza fue asesinada el 15 de septiembre de 2019 tras ser atacada con un arma punzocortante presuntamente por su esposo y su cuñado.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue agredida con un arma blanca en un inmueble de la colonia Álamos.

Tras la agresión, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

La víctima tenía 36 años y era madre de dos hijos. De acuerdo con el exfutbolista, la investigación de las autoridades determinó que su hermana se había suicidado.

¿Qué pasó con la hermana de Alvin Mendoza, exjugador del América?

Esposo de Areli Mendoza fue detenido por feminicidio

La investigación colocó a Ángel “N”, esposo de la víctima, como probable autor material, y a José “N”, cuñado de la Areli Mendoza, como probable coautor, por lo que solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión en su contra.

En septiembre de 2022, la Fiscalía de la CDMX aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Ángel “N” por el delito de feminicidio en agravio de su esposa.

Ofrecían recompensa por cuñado de la hermana del exfutbolista

Después del crimen, José Luis “N” permanecía prófugo. Por ello, la fiscalía ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcionara información útil, veraz y oportuna que permitiera localizarlo y aprehenderlo.

Labores de inteligencia permitieron que agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaran a José Luis “N” en Tijuana, Baja California.

#SeBusca



La #FiscalíaCDMX ofrece una recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que contribuya de manera efectiva y oportuna para la localización de José Luis Rodríguez Rendón, imputado por el delito de feminicidio.



Si tienes información, denuncia de… pic.twitter.com/lr5td7PcmY — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 9, 2025

Encarcelan y procesan a cuñado de Areli Mendoza por feminicidio

Este sujeto fue detenido el 6 de mayo de 2026, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Posteriormente, fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Luego de una audiencia celebrada el 12 de mayo del 2026, la Fiscalía CDMX presentó dictámenes periciales y testimonios que permitieron obtener la vinculación a proceso de José “N”.

Un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

