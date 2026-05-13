¡Toma precauciones! Megamarcha de la ANTAC colapsará el Paseo de la Reforma; ¿cuándo y a qué hora será?

La movilidad en el centro de la capital se verá seriamente comprometida debido a una nueva jornada de protestas que promete paralizar uno de los corredores más importantes del país: Paseo de la Reforma. Aquí los detalles de la megamarcha.

Diversas agrupaciones han decidido tomar las calles para visibilizar una serie de demandas sociales, lo que anticipa un escenario de bloqueos y cortes a la circulación de largo alcance.

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Los automovilistas que suelen utilizar las vialidades del corazón de la ciudad deberán buscar alternativas, ya que se espera que el flujo vehicular sea prácticamente nulo durante gran parte de la mañana.

¿Cuándo será la Megamarcha de la ANTAC en Paseo de la Reforma?

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) es la organización que encabeza este llamado a la acción ciudadana. Según los detalles logísticos, el punto de reunión establecido es el Monumento a la Independencia, mejor conocido como el Ángel de la Independencia.

Los contingentes han programado su cita para las 9:00 de la mañana del próximo 20 de mayo. Aunque la ruta definitiva de la marcha posterior a la concentración aún no se ha hecho pública, el impacto en las zonas aledañas al Paseo de la Reforma será inevitable desde las primeras horas del día.

¿Por qué protestan?

La ANTAC ha abierto la convocatoria a sectores que consideran marginados por las políticas actuales, incluyendo a madres buscadoras, trabajadores de la educación y el sector salud.

También se espera la presencia de campesinos, agricultores, cañeros y ganaderos, quienes marcharán junto a los transportistas en un reclamo unificado por la seguridad y el respeto a sus garantías.

La ANTAC convocó a una nueva concentración el próximo 20 de mayo en el Ángel de la Independencia.



Buscan sumar a madres buscadoras, maestros, campesinos, agricultores, ganaderos y transportistas en una movilización con sectores que consideran “ignorados por este régimen”.… pic.twitter.com/5ru3r7uuCw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

Bajo la consigna de que la unión es la clave para la defensa de sus derechos, la protesta también integrará a pensionados, así como a viudas y huérfanos de operadores del transporte.

Este frente común, respaldado por la sociedad civil organizada, busca llamar la atención sobre la crisis que enfrentan quienes sostienen el tejido social y económico de México.

Dada la amplitud de la convocatoria, las autoridades de tránsito y los ciudadanos deberán prepararse para un cierre prolongado de vialidades en el perímetro del Ángel mientras los manifestantes exigen justicia y soluciones definitivas.

