Caen presuntos asaltantes en Álvaro Obregón: Recuperan reloj de lujo y dinero tras persecución “de película” en CDMX

Una denuncia ciudadana permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México pudieran detener a cinco presuntos asaltantes de automovilista en la alcaldía Álvaro Obregón. Durante el operativo, las autoridades recuperaron un reloj de alta gama, dinero en efectivo, además de que aseguraron armas, un automóvil y una motocicleta utilizados presuntamente para escapar.

La captura ocurrió gracias al apoyo del C2 Poniente, que efectuó el seguimiento de los sospechosos tras el robo. De acuerdo con información oficial difundida por la SSC, los detenidos fueron identificados como César “N”, Uriel “N”, Isaac “N”, Brayan “N” y Fernando “N”.

#CDMX | Cinco hombres fueron detenidos en la colonia Acueducto de la alcaldía Álvaro Obregón tras una persecución.



Los sujetos fueron señalados por un automovilista de haberlo amagado con armas de fuego para robarle un reloj de lujo y dinero en efectivo utilizando un vehículo y… pic.twitter.com/rOQZorUvq5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

¿Qué aseguraron las autoridades tras el asalto en Álvaro Obregón?

Durante la intervención policial, los agentes decomisaron una arma de fuego de fabricación artesanal, una réplica de arma y dos vehículos que habrían sido utilizados para cometer el robo y huir del lugar. Entre los objetos recuperados destacan:

Un reloj de alta gama



Dinero en efectivo



Un automóvil color rojo



Una motocicleta.

Las autoridades capitalinas informaron que los sospechosos intentaron escapar tras el atraco; sin embargo, fueron interceptados por policías de la SSC.

#Importante | Resultado de la oportuna atención a una denuncia ciudadana en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo del #C2Poniente, detuvieron a cinco presuntos responsables del asalto a un automovilista, recuperando un reloj de alta gama y dinero en efectivo.



Además,… pic.twitter.com/ON9dRFd7FO — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 13, 2026

¿Los detenidos estarían relacionados con otros robos?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los cinco detenidos podrían estar vinculados con otros asaltos ocurridos en días recientes en la zona poniente de la Ciudad de México.

Según las investigaciones preliminares, el vehículo asegurado ya había sido identificado previamente en otros hechos delictivos relacionados con robos a automovilistas.

Laa autoridades detalleron que, mediante cámaras de videovigilancia y labores de inteligencia, se detectó un patrón de operación en el que los presuntos responsables utilizaban el mismo automóvil para desplazarse y escapar después de cometer los atracos.

#Importante | Resultado de la oportuna atención a una denuncia ciudadana en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo del #C2Poniente, detuvieron a cinco presuntos responsables del asalto a un automovilista, recuperando un reloj de alta gama y dinero en efectivo.



Además,… pic.twitter.com/ON9dRFd7FO — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 13, 2026

Investigación continuará con Fiscalía y C5

La dependencia capitalina informó que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el C5 para determinar si los detenidos participaron en otros delitos similares. Los cinco hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La SSC reiteró que continuará reforzando la vigilancia y el seguimiento de grupos dedicados al robo a conductor, uno de los delitos que más preocupa a automovilistas en distintos puntos de la capital. Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a miles de capitalinos: ¿cómo evitar que las bandas dedicadas al robo a automovilistas sigan operando en la CDMX?

