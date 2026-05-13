ÚLTIMA HORA: Megafuga en Iztapalapa; miles de litros a lo largo de 500 metros

La mañana de este miércoles, los habitantes de la alcaldía Iztapalapa enfrentan un escenario de crisis debido a una megafuga de agua. El incidente se localiza específicamente en la colonia Valle de Luces, donde una mega fuga ha transformado las vialidades en cauces improvisados.

De acuerdo con los reportes, el líquido se desplaza sin control por una distancia cercana a los 500 metros, afectando la movilidad y provocando el reclamo ciudadano por el volumen de desperdicio observado en la vía pública.

IMPRESIONANTE...



Esta mañana se registró una fuerte fuga en el cruce de Axayácatl y Av. Tláhuac, en Iztapalapa. Bomberos trabajan en la zona, pero la cantidad de agua derramada es considerable.



Personal del Sistema de Aguas realizan la reparación.



Miles de litros de agua… pic.twitter.com/FtlogAqxOe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

El punto crítico de este suceso se ubica en la intersección que forman la calle Axayácatl y la Avenida Tláhuac. En este cruce, la intensidad con la que brota el recurso ha sido descrita como considerable, lo que ha complicado las maniobras iniciales para detener el flujo.

A pesar de la presencia de personal en el sitio, la magnitud del problema es evidente para quienes transitan por esta zona estratégica del oriente de la Ciudad de México, donde el agua recorre varias cuadras de forma ininterrumpida.

Intervención en el sitio: Maniobras ante el flujo incontrolable

Ante la persistencia de la fuga, elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron al sitio para iniciar tareas de mitigación. Sin embargo, la cantidad de agua que emana de la infraestructura dañada es tan abundante que ha sobrepasado las capacidades de contención primaria de los equipos de emergencia.

Los trabajadores laboran en el lugar intentando canalizar el flujo mientras se espera que las acciones técnicas logren finalmente frenar el impacto en la colonia Valle de Luces.

Informamos de una fuga de agua (tubería de 48”) en 5 de mayo y axayacatl col ampliación los Reyes , se dirigen equipos de la @Alc_Iztapalapa y @SEGIAGUA a su atención pic.twitter.com/6bEvBEVvv9 — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) May 13, 2026

Por su parte, cuadrillas del Sistema de Aguas realizan las actividades de inspección y reparación en el punto del siniestro. La labor consiste en localizar el origen de la ruptura para proceder con el sellado de la línea de conducción y evitar que el derrame continúe escalando.

En tanto, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez informó que se trata de una fuga de agua potable en 5 de mayo y Axayácatl, en la colonia Ampliación los Reyes.