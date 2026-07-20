¡Cuidado! Anuncian el cierre del registro para la cartilla militar 2026; quiénes deben acudir y qué ocurre si no lo hacen

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ya estableció las fechas para el trámite de la Cartilla de Identidad Militar 2026, un documento que miles de jóvenes deberán gestionar este año para regularizar su situación ante el Servicio Militar Nacional.

El periodo de alistamiento inició el 2 de enero de 2026 y finalizará el próximo 15 de octubre, por lo que quienes aún no han iniciado el proceso tienen una fecha límite marcada por las autoridades militares.

Este trámite está dirigido principalmente a los jóvenes nacidos en 2008, quienes durante este año cumplen 18 años y deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente a su domicilio para iniciar el procedimiento.

Sin embargo, la convocatoria no solo contempla a esta generación. También incluye a los llamados remisos, es decir, hombres que debieron realizar el trámite en años anteriores y no lo hicieron, por lo que mantienen pendiente su situación militar.

¿Quiénes deben tramitar la cartilla militar en 2026?

El grupo principal convocado para el Servicio Militar Nacional 2026 son los jóvenes de la clase 2008, quienes deberán registrarse dentro del periodo establecido por la Defensa para obtener su Cartilla de Identidad Militar.

El procedimiento no se realiza de manera automática, por lo que cada persona interesada debe acudir personalmente a las autoridades correspondientes y entregar la documentación solicitada.

Además, los hombres considerados remisos también pueden aprovechar este periodo para regularizar su situación. La Sedena contempla dentro de este proceso a quienes no realizaron el trámite cuando les correspondía y que todavía tienen pendiente cumplir con esta obligación.

El alistamiento puede realizarse dentro del territorio nacional o, para los mexicanos que viven fuera del país, a través de los consulados mexicanos.

¿Qué pasa si no tramito la cartilla militar antes del 15 de octubre?

Uno de los principales llamados de la Sedena es evitar dejar el trámite para los últimos días, ya que las oficinas de reclutamiento suelen registrar un incremento en la demanda conforme se acerca la fecha límite.

Quienes no se presenten dentro del periodo establecido podrían quedar registrados como remisos, lo que implica mantener pendiente su situación militar y tener que regularizarla posteriormente.

Aunque la falta de cartilla no impide realizar todas las actividades de la vida cotidiana, sí puede convertirse en un obstáculo para ciertos procesos. Por ejemplo, algunos empleos del sector público, áreas de seguridad o instituciones relacionadas con la administración gubernamental pueden solicitar este documento como requisito.

Documentos necesarios para tramitar la cartilla militar 2026

Para iniciar el proceso, los interesados deben preparar la documentación requerida por las autoridades militares. Entre los documentos solicitados se encuentran:



Acta de nacimiento certificada.

CURP.

Comprobante de domicilio vigente.

Comprobante del último grado de estudios.

Fotografías recientes con las características establecidas por la convocatoria correspondiente.

La recomendación de las autoridades es reunir estos documentos con anticipación para evitar contratiempos durante el registro.

Así será el proceso del Servicio Militar Nacional 2026

El ciclo del Servicio Militar Nacional contempla distintas etapas, desde el alistamiento hasta la liberación de la cartilla.

Después del registro, uno de los momentos más esperados es el sorteo, programado para noviembre de 2026, donde mediante bolas de colores se determina la modalidad en la que cada joven cumplirá con esta obligación.

Aquellos seleccionados para participar en el Programa General de Adiestramiento realizarán actividades divididas en dos periodos: el primer escalón del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026 y el segundo del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Además, el nuevo esquema contempla una reducción en las sesiones sabatinas de adiestramiento, con el objetivo de disminuir la afectación a las actividades escolares y laborales de los jóvenes.

Por ello, para quienes pertenecen a la generación 2008 o tienen pendiente este trámite, la fecha clave es el 15 de octubre de 2026, último día establecido para realizar el alistamiento ante la Sedena.