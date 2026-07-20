Se hacían pasar por policías: Caen presuntos extorsionadores de transportistas en la GAM; así operaban

Luego de una persecución por las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), se logró la detención de tres hombres presuntamente relacionados con el delito de extorsión contra taxistas pertenecientes a esta misma demarcación. Así era el modus operandi en la Ciudad de México.

Ismael Abisai "N", Alan "N" y Brian Alexis "N", los tres hombres detenidos por extorsión en CDMX, fueron señalados por los mismo taxistas, acusándolos de exigir dinero en efectivo a cambio de dejarlos trabajar.

Falsos policías del Edomex: Así operaban los extorsionadores de choferes en la GAM

Los hechos ocurrieron cuando un grupo uniformados realizaban un recorrido de seguridad por las calles de la GAM. Personas les aseguraron que los tres hombres, que trataban de huir del lugar aborde de un vehículo de color gris, los habían amenazado con una pistola, exigiéndoles una suma importante de dinero para poder seguir trabajando en una base de taxis.

Tras una persecución que culminó en las calles Brecha Cerro del Chiquigüite y Azucenas, elementos de la policía capitalina lograron interceptar el vehículo en el que los sospechosos trataban de darse a la fuga.

Durante una revisión preventiva se les aseguró una réplica de arma de fuego corta, así como la cantidad de dinero en efectivo que le acaban de robar a las víctimas; se desconoce la cifra exacta.

Al parecer Ismael Abisai "N", Alan "N" y Brian Alexis "N", presuntamente se hacían pasar por elementos del cuerpo de seguridad del Estado de México (Edomex), exigiéndole altas cuotas semanales a los choferes de taxis y microbuses.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Policías de la #SSC de la #CiudadDeMéxico detuvieron a tres sujetos que, al parecer, exigieron dinero en efectivo a un grupo de conductores de vehículos tipo taxi para no causarles daño, en calles de la alcaldía @TuAlcaldiaGAM.



Los hechos se… pic.twitter.com/rzrTIO3c1D — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 20, 2026

Ministerio Público determinará la situación jurídica de los tres detenidos en la GAM

Los tres hombres de 21, 25 y 27 años de edad fueron detenidos y puestos a disposición de un agentes del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal en los próximos días.

" De acuerdo con las primeras indagatorias, los sujetos decían pertenecer a un cuerpo de seguridad del Estado de México, para amenazar a sus víctimas y exigirles entregar cuotas semanales a cambio de pernitirles trabajar en bases de taxis y microbuses de la zona", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de un comunicado.