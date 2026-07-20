¡Caos en la Línea A! Metro CDMX suspende operaciones tras intensas lluvias HOY 20 de julio

Las fuertes lluvias que se registran HOY volvieron a afectar la operación del Metro CDMX con la suspensión parcial del servicio en la Línea A obligó a modificar los traslados de los usuarios y provocó complicaciones en la movilidad durante la jornada.

A través de un aviso oficial, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea A opera de manera provisional únicamente en un tramo de su recorrido, mientras personal especializado trabaja para restablecer el servicio completo lo antes posible.

¿Qué estaciones de la Línea A del Metro CDMX están operando?

De acuerdo con el reporte emitido por el Metro CDMX, los trenes únicamente brindan servicio entre Pantitlán y Guelatao, en ambos sentidos.

Esto significa que permanece suspendida la circulación de trenes entre Guelatao y La Paz, una de las zonas con mayor demanda de pasajeros debido a la conexión entre la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Las autoridades explicaron que esta medida fue necesaria debido a la fuerte precipitación pluvial registrada en la zona oriente de la capital, condición que impide operar con normalidad y obliga a aplicar protocolos de seguridad para proteger a usuarios y personal del sistema.

Debido a las intensas lluvias registradas esta tarde, la Línea A ofrece servicio provisional de Guelatao a Pantitlán. Se coordina el apoyo de @RTP_CiudadDeMex con unidades de Guelatao a Santa Marta, mientras personal del @MetroCDMX trabaja para atender esta situación y… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 20, 2026

Habrá apoyo de RTP para los usuarios afectados por caos en Línea A

Para reducir las afectaciones, el STC informó que se coordina un operativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Estos autobuses ofrecerán apoyo para el traslado de pasajeros en el tramo afectado, específicamente de Guelatao hacia Santa Marta, con el objetivo de facilitar la continuidad del viaje mientras se normaliza la circulación de los trenes.

Al mismo tiempo, brigadas del Metro realizan las labores necesarias sobre la infraestructura de la Línea A para restablecer el servicio completo en cuanto las condiciones lo permitan.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una hora estimada para la reapertura del tramo suspendido.

VIDEOS de la Línea A inundada por lluvias hoy 20 de julio

A raíz de que las lluvias comenzaron a golpear la CDMX los videos sobre cómo se encuentra la Calzada Ignacio Zaragoza no tardaron en llegar, y es que, aunque es una costumbre que en cada tormenta se inunde, las autoridades continúan sin encontrar una solución.