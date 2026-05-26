Grave accidente en CDMX: Hombre muere tras ser atropellado por un camión de Gas LP en calles de la GAM

Tragedia en calles de la Ciudad de México. En las primeras horas de este 26 de mayo 2026, un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un camión de Gas LP en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima; no se sabe su ya fue reconocida por sus familiares.

Así ocurrió el fatal accidente en calles de la Gustavo A. Madero

Los hechos ocurrieron en la Avenida Talismán y Azabache, en la colonia Estrella, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando el hombre fue atropellado por el conductor de un camión de Gas LP. Autoridades no han revelado más detalles de los hechos.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la policía, así como de la Fiscalía General de Justica de la CDMX, para realizar los labores necesarios.

Elementos de Investigación Forense y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual se se desconoce si ya fue reconocido por familiares u otra persona cercana a la víctima.

#VIDEO | Muere una persona al ser atropellado por un camión de #GasLP en la colonia Estrella en Gustavo A. Madero



La información de @PLATA11CDMX pic.twitter.com/TThLblpL2l — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

¿Qué pasó con el chofer que conducía el camión de Gas LP?

A pesar de que no se dieron más detalles sobre el atropellamiento del hombre, la zona del incidente fue acordonada; sin embargo, no se reporta caos vial o tráfico intenso en la zona.

Por otro lado, se desconoce qué pasó con el conductor del camión de Gas LP. No se sabe si el responsable se dio a la fuga o logro ser detenido por elementos de la policía capitalina.

Hasta el momento, no se han dado más detalles respecto al grave accidente que se registró en las calles de la Ciudad de México (CDMX).

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.