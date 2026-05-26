¿Se suspenderán las marchas de la CNTE en la CDMX tras muerte de un integrante? Esto dijeron

Tras el falleciemiento de uno de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la noche de este lunes 25 de mayo en el plantón ubicado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), los maestros aclararon si seguirán con el itinerario de marchas que ya tenían programado.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC que realizaban recorridos de seguridad en la calle 5 de Mayo, colonia #Centro, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, fueron requeridos ya que se encontraba inconsciente un hombre en el campamento de los maestros de la CNTE, por lo que de manera… pic.twitter.com/s4IhKmdilu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 26, 2026

Localizan a integrante de la CNTE inconsciente en el plantón

La localización del integrante fue en el campamento que los maestros mantienen instalado sobre la calle 5 de Mayo, en la colonia Centro.

De acuerdo con los testimonios de los propios docentes, notaron que uno de sus compañeros no respondía a los llamados, por lo que solicitaron el apoyo urgente de las patrullas que realizaban recorridos de vigilancia en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué le pasó al integrante de la CNTE falllecido en el plantón?

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al sitio para revisar al paciente de 44 años, diagnosticando de forma inmediata la ausencia de signos vitales.

El reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que la causa precisa del deceso quedó a determinar por los peritos, aunque la principal línea médica apunta a un infarto agudo al miocardio.

Representantes de la CNTE entregan datos al Ministerio Público

Una representante sindical de la Delegación DI29 acudió ante los primeros respondientes para proporcionar la documentación e identidad del integrante fallecido, facilitando la notificación a sus familiares.

El área del campamento fue resguardada momentáneamente para permitir que el Ministerio Público tomara conocimiento del caso y ordenara el traslado del cuerpo.

Confirman rutas de las marchas de la CNTE para este martes

A pesar del deceso, la dirigencia de la CNTE notificó a sus bases que el plan de acción no sufrirá modificaciones ni suspensiones.

Las movilizaciones de este martes arrancarán formalmente alrededor de las 10:00 de la mañana, contemplando el despliegue de contingentes que avanzarán por las vialidades del primer cuadro de la ciudad con dirección hacia los cruces de Paseo de la Reforma.

#MientrasDormía



Muere un maestro de la CNTE en el campamento que mantienen en el Centro Histórico; levantan el cuerpo ante la mirada de sus compañeros



La información de @isidrocorro en #PrimeraLínea pic.twitter.com/g3JNIqpWZk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

Prevén colapso vial en el Eje 1 Poniente

Entre las diversas movilizaciones de la CNTE para este martes, se advirtió que el punto crítico de la protesta se concentrará en el Eje 1 Poniente, a la altura de Bucareli, donde los maestros planean instalar un mitin político por tiempo indefinido.

Las autoridades viales desplegarán un operativo de tránsito para habilitar carriles reversibles y desvíos hacia calles alternas durante el paso de la marcha.