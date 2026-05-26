¿Cuál es el precio de la propiedad donde cayó “El Mencho”? INDEP subastará el terreno del exlíder del CJNG

A tres meses de los acontecimientos que derivaron en la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", el gobierno federal busca vender la lujosa propiedad que fungía como su último refugio.

El proceso de venta se realizará bajo la modalidad de "subasta a sobre cerrado" que ofertará un espacio residencial que conserva las estructuras de madera y ladrillo donde elementos de seguridad y peritos federales recabaron los últimos indicios médicos y personales del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cuál es el precio de la que fue propiedad de "El Mencho"

El terreno objeto de la subasta abarca una superficie de 13 mil metros cuadrados dentro del exclusivo desarrollo residencial Tapalpa Country Club, en una zona rodeada por un extenso bosque.

Con un valor asignado de 12.9 millones de pesos, el INDEP confirmó que el sitio dispone de título de propiedad definitivo, posesión legal liberada y los permisos correspondientes para el uso de suelo residencial.

Así se llevará a cabo la subasta de la cabaña de "El Mencho"

Para este proceso, programado para el próximo 28 de mayo junto a otros 211 inmuebles nacionales, se utilizará el esquema de sobre cerrado.

Esta modalidad consiste en que cada participante entrega su propuesta económica de forma confidencial; los montos no se revelan a los competidores sino hasta el día del evento público, momento en el que se abren los sobres ante los asistentes y se adjudica el terreno a la oferta más alta.

Cómo es la propiedad de "El Mencho"

El terreno en subasta consta de una construcción principal de dos niveles con acabados de madera, teja y ladrillo.

La propiedad consiste en dos cabañas: la residencia donde habitaba el líder del grupo delictivo y una estructura apartada acondicionada para el alojamiento de su equipo de seguridad, las cuales pueden ser visitadas con cita previa.

Qué encontraron en la cabaña de "El Mencho"

Durante las investigaciones que siguieron al enfrentamiento del 22 de febrero de 2026, los agentes federales documentaron una cocina que almacenaba verduras frescas, cortes de carne roja y pescado.

Junto a los alimentos, el hallazgo de dosis del fármaco Tationil Plus, el cual utilizaba el capo como tratamiento médico para su estado avanzado de insuficiencia renal.

Salmos escritos a mano y altares religiosos en casa de "El Mencho"

En las recámaras también localizaron un altar con veladoras e imágenes de San Judas Tadeo, San Charbel y la Virgen de Guadalupe.

Entre los objetos personales destacaba una hoja de papel fechada en enero de 2026, donde se leía el Salmo 91 copiado a mano con mensajes que hacían alusión a la protección contra enfermedades y desgracias.