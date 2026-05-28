VIDEO: Chispazo en luminaria desata incendio en Unidad Infonavit Iztacalco; tres autos quedan en cenizas

La tarde de este jueves 28 de mayo, un incendio presuntamente provocado por un corto circuito en una luminaria movilizó a equipos de emergencia en la calle Península, dentro del estacionamiento de la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), donde al menos tres vehículos terminaron completamente calcinados y otros más con daños por el calor.

Incendio termina con tres vehículos de la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron a propagarse rápidamente, alcanzando seis jaulas de estacionamiento dentro de la Unidad de Infonavit Iztacalco.

El fuego consumió en su totalidad tres automóviles y una motocicleta, mientras que otros dos vehículos resultaron con daños por la intensidad del calor.

#AlMomento | Se registra fuerte incendio en una unidad habitacional de la colonia Infonacit Iztacalco. Al menos 6 vehículos se consumieron.



El reporte de @PLATA11CDMX en #AztecaNoticias. pic.twitter.com/EvyjdEGuAG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

En los primeros minutos, policías capitalinos y personal de la alcaldía Iztacalco intentaron contener el siniestro utilizando cubetas con agua, en tanto llegaban los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes finalmente lograron sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a más vehículos o departamentos cercanos.

Atendimos el incendio de tres vehículos en la Colonia Infonavit Iztacalco, Alcaldía Iztacalco. #AlMomento, informo que la llama fue extinguida y no se reporta ningún lesionado. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/S4Mu7E9ivo — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 28, 2026

Tras varios minutos de labores, el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas. Autoridades ya investigan las causas exactas del incidente, aunque de manera preliminar se presume que un corto circuito en una luminaria habría sido el origen del siniestro.

Explosiones e incendio generan evacuación de más de 50 vecinos en Tacubaya

El pasado 4 de mayo, en unos departamentos en la colonia B, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, ocurrieron varias explosiones que derivaron en un incendio. Más de 50 personas, y sus mascotas, tuvieron que ser evacuadas en medio de la noche.

El incidente sucedió en el callejón Tordo, donde varios vecinos escucharon las explosiones y salieron de sus casas para evitar lesiones.

#MientrasDormía | Explosiones despiertan a Tacubaya



Un incendio en la colonia #Tacubaya dejó a más de 50 vecinos y sus mascotas desalojados.



Seis personas fueron atendidas por inhalación de humo.



Bomberos controlaron el fuego tras más de una hora; se investiga una posible… pic.twitter.com/iF3Dbm4NDo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2026

Paramédicos atendieron a por lo menos seis personas, incluyendo tres menores de edad y tres adultos, por síntomas de inhalación de humo.

Bomberos sofocaron el incendio tras más de una hora de labores. Aparentemente todo se debió a una fuga de gas, pero las autoridades investigan las causas del siniestro.