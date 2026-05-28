¡Saca el paraguas! CDMX activa Alerta Amarilla por lluvias y granizo en ocho alcaldías

La tarde de este jueves se activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes, caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que las condiciones climáticas se mantendrán principalmente entre las 16:00 y las 20:00 horas, por lo que pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes.

Además de las lluvias, el ambiente estará acompañado de actividad eléctrica, posible caída de ramas, objetos y reducción de visibilidad en algunas vialidades.

¿Qué alcaldías tienen alerta amarilla por lluvias y granizo en CDMX?

La Alerta Amarilla por lluvias y caída de granizo se activó en las siguientes alcaldías:



Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades explicaron que en estas zonas podrían registrarse encharcamientos y afectaciones menores en calles y avenidas debido a la intensidad de la lluvia.

Alcaldías con alerta por fuertes vientos en CDMX

Protección Civil también activó Alerta Amarilla por vientos fuertes de entre 50 y 59 kilómetros por hora en:



Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

El principal riesgo es la caída de árboles, ramas, lonas y objetos colocados en azoteas o balcones. También podrían presentarse afectaciones en vialidades y cortes momentáneos de energía eléctrica.

Esta tarde, el ambiente será de cálido a #templado con intervalos de #chubascos, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo; rachas de #viento cercanas a 50 km/h.



🌡️#Temperatura actual: 22 °C.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hN7E5AVE9w — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 28, 2026

Recomendaciones por lluvias, granizo y viento fuerte

Ante el mal clima, las autoridades recomendaron:

Retirar objetos que puedan caer de balcones o azoteas

No subir a andamios, cornisas ni estructuras altas

Mantener limpias coladeras y desagües

Evitar caminar por zonas inundadas o resbalosas

Alejarse de árboles, postes y cables eléctricos

Manejar con precaución por la reducción de visibilidad

También se pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales de Protección Civil y del Sistema de Alerta Temprana.

Radiación UV sigue alta pese a las lluvias

Aunque el clima estará marcado por lluvias durante la tarde, la SGIRPC señaló que el índice de radiación ultravioleta alcanzó nivel 11, considerado extremadamente alto.

Por ello, recomendaron usar bloqueador solar FPS 30+, ropa de manga larga y evitar exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

⚠️ Se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Mantente informado y atiende las recomendaciones:



➡️ Usa protector contra la radiación solar UV

➡️ Usa ropa de algodón de manga larga

➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero

➡️ Protege a niños… pic.twitter.com/E3W4Ir3MBU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 28, 2026

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX?

El reporte meteorológico prevé una temperatura máxima de 26 grados y una mínima cercana a los 14 grados durante la madrugada. También se espera lluvia menor a 10 milímetros y ambiente fresco durante la noche.

En cuanto al volcán Popocatépetl, permanece en fase 2 de alerta, aunque las autoridades señalaron que la pluma de emisión se dirige hacia el sureste, sin afectaciones directas para la capital.