Las otras multas en Edomex en 2026 que no debes olvidar al conducir

El Estado de México (Edomex) endureció las sanciones contra automovilistas como usar algún dispositivo GPS al momento de conducir, pero como esta, existen diversas multas en 2026 que tal vez no conoces y no está de más saberlas para no ser multado.

El Reglamento de Tránsito del Edomex vigente en 2026 contempla una lista de normas viales que se deben respetar o de lo contrario, la persona responsable será acreedora a una costosa multa y aquí te decimos las otras infracciones que no debes dejar pasar.

Multas de tránsito en Edomex 2026 relacionadas con accidentes viales

En la ley se mencionan infracciones para conductores en el Edomex en 2026 que implican incluso el retiro del vehículo para para llevarlo al corralón.

La lista de sanciones contempla aquellas infracciones que se cometen al registrarse algún accidente vial y esta son:



Retirarse del lugar del accidente o no dar aviso a las autoridades competentes Multa de mil 877 pesos a 2 mil 346 pesos.



No retirar de la vía pública un vehículo accidentado, así como los residuos o cualquier otro material que se hubiese esparcido en ella Multa de $352 pesos a $587 pesos



Abstenerse de colocar señales preventivas después de un accidente Multa de $352 pesos a $587 pesos



Participar en un accidente de tránsito en el que se produzcan hechos que pudiesen configurar delito Multa de mil 877 pesos a 2 mil 346 pesos

Multas al conducir en Edomex 2026 que debes saber

El Reglamento de Tránsito también indica que la persona puede ser infraccionada por no respetar normas en la circulación, tales como:



No extremar precauciones al cambiar de carril, al dar la vuelta a la izquierda o derecha o en “U” Multa de $352 pesos a $587 pesos

No extremar las precauciones al circular en reversa, cuando esté lloviendo y en los casos de accidente o de emergencia. Multa de $352 pesos a $587 pesos



Rebasar por el carril de tránsito opuesto cuando se acerque a la cima de una pendiente o en curva Multa de mil 877 pesos a 2 mil 346 pesos



No ceder el paso a los vehículos que se encuentran circulando en una glorieta Multa de $352 pesos a $587 pesos



No conservar su derecha o aumentar la velocidad cuando otro vehículo intente rebasarlo Multa de mil 877 pesos a 2 mil 346 pesos



No ceder el paso a vehículos que se acerquen en sentido contrario cuando el carril derecho esté obstruido Multa de $352 pesos a $587 pesos

Las multas que no debes ignorar en Edomex

Existe una sanción poco conocida por algunos automovilistas al momento de cargar gasolina en una estación.

Al abastecer combustible con el vehículo en marcha cometes una infracción que, de acuerdo con el Artículo 90 Fracción XXI, equivale a una multa de $352 pesos a $587 pesos.

No traer llanta de refacción o no traerla en condiciones de uso, así como transitar con llantas lisas o en mal estado, e incluso no contar con extinguidor en buenas condiciones de uso también es multa de $352 pesos a $587 pesos.

¿Quién te puede multar por una infracción de tránsito en Edomex?

Las únicas personas que pueden multarte o infraccionarte son las oficiales de tránsito de la Secretaría de Seguridad, quienes usan uniforme pantalón azul y camisa blanca, con franjas color naranja en las mangas y gorra azul. Conformado exclusivamente por mujeres.

Son las únicas que realizan dispositivos de control de tránsito y agilización de vialidad, además de ser la autoridad facultada para infraccionar.