La CDMX es la ciudad más congestionada del mundo: ¿cuántas horas pasas en el tráfico al día?

El tráfico y la congestión de la Ciudad de México (CDMX) se han vuelto parte de los récords y estudios mundiales por su impresionante cantidad.

De acuerdo al índice de tráfico TomTom (GPS con presencia en todo el mundo) indicó que la capital del país es la número uno en congestionamiento y estamos en ese ranking desde el año 2015.

🔴 Integrantes de la CNTE bloquean Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, #CDMX ⚠️



Los manifestantes retiraron separadores de carriles para colocarlos como barrera e impedir el paso de automovilistas en la zona, donde la circulación ya se… pic.twitter.com/53MWKHtsoZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 28, 2026

CDMX lidera el ranking mundial de congestionamiento desde 2015

El nivel de congestión en las calles alcanzó el 75.9%, dejando a la CDMX por encima de otras ciudades famosas por su caos vial.

El top cinco de las ciudades más complicadas para manejar quedó compuesto por la CDMX, seguida por Bengaluru (India), Dublín (Irlanda), Lodz (Polonia) y Pune (India).

Tres minutos y medio para avanzar un solo kilómetro

El estudio reveló que el tiempo promedio que le toma a un conductor avanzar un solo kilómetro en condiciones reales de tráfico es de 3 minutos y 27 segundos.

La lentitud extrema hace que la velocidad en la ciudad sea de apenas 17.4 kilómetros por hora. En la práctica, esto significa que cuando una persona maneja durante 15 minutos en una zona conflictiva, apenas logra avanzar 4.4 kilómetros de distancia.

Cuánto se pierde en el tráfico de la CDMX

Estar atrapado en el tráfico tiene un impacto directo en el humor y bienestar de la persona. El ciudadano promedio pierde hasta 198 horas anuales en los traslados, lo que equivale a pasar ocho días completos de su año sentados frente al volante o en un camión.

Los trayectos diarios de ida y vuelta a los lugares de trabajo o escuelas consumen hasta cuatro horas al día, convirtiendo al tráfico en el principal generador de estrés.

Pavimento mojado, tráfico y peregrinos este jueves



Tras las lluvias, las calles de la #CDMX presentan pavimento mojado. Se reporta tráfico en Insurgentes desde La Raza hacia el centro y alta afluencia en Buenavista.



Además, por ser día 28, la llegada de peregrinos a San… pic.twitter.com/nPiIkiybQA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

El tráfico en las calles se construye en tiempo real

Para Rodrigo Bejarano, especialista en Arquitectura y Urbanismo egresado de la Universidad Iberoamericana, el problema es que las autoridades siguen diseñando la ciudad en el papel sin contar las distintas situaciones que puedan pasar durante el día.

El experto comentó que la realidad es diferente, pues hoy la ciudad se va construyendo en tiempo real con las decisiones y las aplicaciones de los usuarios.

Bejarano advirtió que el entorno no solo mueve personas, sino que moldea su humor.