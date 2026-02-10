EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy martes 10 de febrero de 2026
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
La Ciudad de México enfrenta este martes 10 de febrero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
¡Mantén la calma! Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias de la capital del país.
Reducción de carriles en Av. Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda sobre la reducción de carriles por obras en la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 185 hasta Avenida Río Tacubaya, con dirección al sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/NYsjqNPR2p— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 10, 2026
Afectaciones en Calzada de la Viga
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre una afectación vía sobre Calzada de la Viga y Plutarco Elías Calles en la alcaldía Izcacalco.
🚧Afectación vial sobre Calz. de la Viga y Plutarco Elías Calles, colonia Santa Anita, @IztacalcoAl.— C5 CDMX (@C5_CDMX) February 10, 2026
🔀Alternativa vial: Viaducto Río de la Piedad y Andrés Molina Enríquez.#911CDMX 📞 #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad
Recomendaciones para peregrinos rumbo a la Basílica
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala recomendaciones ante el arribo de peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe.
Ante el arribo de #Peregrinos de distintas partes del país, así como turistas extranjeros a la #BasílicaDeGuadalupe, la #SSC emite algunas recomendaciones para los #Automovilistas:👮♀️⛪️ pic.twitter.com/rcs92Mpap2— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 10, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este martes 10 de febrero de 2026 se tienen previstas:
0 marchas
4 concentraciones
7 eventos de esparcimiento.
⚠️🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 10 de febrero 2026, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.— C5 CDMX (@C5_CDMX) February 10, 2026
#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/gDWEZSusMu