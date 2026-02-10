Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy martes 10 de febrero de 2026

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Vista de Periférco Sur con dirección norte, justo a la altura de la alcladía Tlalpan
Marcha en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy 10 de febrero de 2026|Arturo Engels
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este martes 10 de febrero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

¡Mantén la calma! Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias de la capital del país.

EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy martes 10 de febrero de 2026

Reducción de carriles en Av. Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda sobre la reducción de carriles por obras en la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 185 hasta Avenida Río Tacubaya, con dirección al sur.

Afectaciones en Calzada de la Viga

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre una afectación vía sobre Calzada de la Viga y Plutarco Elías Calles en la alcaldía Izcacalco.

Recomendaciones para peregrinos rumbo a la Basílica

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala recomendaciones ante el arribo de peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este martes 10 de febrero de 2026 se tienen previstas:

0 marchas

4 concentraciones

7 eventos de esparcimiento.

Tags relacionados
Marchas CDMX SSC CDMX

Notas