EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy martes 10 de febrero de 2026

La Ciudad de México enfrenta este martes 10 de febrero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

¡Mantén la calma! Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias de la capital del país.

