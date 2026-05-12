¿Caos en el Metro de la CDMX por las lluvias? Reporte de fallas, retrasos y estaciones cerradas HOY martes 12 de mayo
La actividad en el Metro de la CDMX podría enfrentar fallas, retrasos y alta afluencia este martes 12 de mayo debido a las intensas lluvias.
Tras las intensas lluvias, el Metro de la CDMX podría enfrentar retrasos, reportes de fallas, estaciones cerradas y alta afluencia este martes 12 de mayo.
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¿Caos en el Metro de la CDMX por las lluvias? Reporte de fallas, retrasos y estaciones cerradas HOY martes 12 de mayo
Retiran tren por fallas técnicas en Línea 6
La circulación en la Línea 6 comenzó a normalizarse tras el retiro preventivo de una unidad que requería revisión en talleres. Esta maniobra provocó retrasos momentáneos y acumulación de personas en los andenes, pero el flujo de los convoyes ya debería de estarse agilizando para recuperar el ritmo habitual.
Saturación en el Metro: Líneas 3, 7 y A con retrasos por alta demanda
La jornada de este martes presenta complicaciones para los usuarios de las Líneas 3, 7 y A, donde se reporta una acumulación de pasajeros. Debido a la saturación en los andenes, los tiempos para abordar los trenes se han incrementado, lo que podría generar retrasos importantes en los trayectos habituales.
Aunque el personal del sistema se encuentra desplegado en las estaciones clave para intentar dar fluidez al paso de los convoyes, la carga de usuarios sigue siendo alta.
¿Caos en la Línea A? Usuario reporta lentitud
La Línea A vuelve a ser foco de quejas debido a un avance sumamente lento que ha provocado saturación en prácticamente todos los andenes.
Los pasajeros reportan que la falta de fluidez en los trenes es una constante que, sumada a la escasa vigilancia, convierte el trayecto diario en una experiencia complicada y agotadora.
¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro?
La Línea 3 registra una cantidad considerable de pasajeros esta mañana, lo que ha generado andenes llenos en varias estaciones. Para intentar reducir las aglomeraciones, el sistema de transporte ha comenzado a despachar trenes de forma más continua desde las terminales.
¿Está funcionando la Línea 6 del Metro?
Usuarios en redes sociales reportan retrasos de más de diez minutos en la Línea 6 del Metro de la CDMX.
Apesar de los cuestionamientos de si funciona o no, el perfil de este medio de transporte respondió que esta Línea no presenta averías y debería funcionar con normalidad.
¿Qué estaciones del Metro de la CDMX están cerradas HOY martes 12 de mayo?
Debido a labores de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, junto con Auditorio en la Línea 7, han suspendido sus actividades.
Por el momento, no se permite el ingreso ni la salida de pasajeros en estos puntos, ya que las instalaciones permanecen bajo mantenimiento preventivo.