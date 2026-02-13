Logo Inklusion Sitio accesible
Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa | Bloqueo en Av. Niños Héroes

Consulta la lista de marchas programadas para hoy, viernes 13 de febrero de 2026, en CDMX Entérate de horarios, puntos de reunión y afectaciones viales.

Manifestantes bloquean en las inmediaciones de Ciudad Judicial
Cerrada la circulación en Av. Niños Héroes desde Dr. Lavista, por manifestantes a la altura de Dr. Liceaga, en la alcaldía Cuauhtémoc|“OVIAL_SSCCDMX”
Escrito por: Arturo Engels

¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy viernes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas en CDMX previstas durante la jornada de este viernes 13 de febrero de 2026.

En vísperas del Día del Amor y de la Amistad, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades podrían resultar afectadas, así como de las movilizaciones y marchas en CDMX, para que puedas planear mejor tu traslado este viernes 13 de febrero de 2026.

¡Mantén la calma! Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial bloquean el cruce de Niños Héroes y Doctor Liceaga en las inmediaciones de Ciudad Judicial, entre sus demandas piden la reposición de la elección interna de la sección 96 por irregularidades en el proceso del 2025. La alternativa vial es la Avenida Cuauhtémoc.

Protesta en Ciudad Judicial

Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial se manifiestan en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir libertad sindical y la reposición de la elección en la Sección 96. Los manifestantes denuncian irregularidades en el proceso de 2025, además de que señalan a la “Planilla Naranja”, grupo que ha encabezado el sindicato por más de dos décadas.

¡Toma precauciones! Concentración del Poder Judicial CDMX en Cuauhtémoc

La Base Trabajadora del Poder Judicial de la CDMX se concentra desde las 9:00 horas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Obrera. Exigen libertad sindical y la repetición de elecciones de la sección sindical 96, al denunciar presuntas irregularidades en el proceso realizado en 2025. Se prevé la asistencia de alrededor de 300 personas.

Choque en Ermita Iztapalapa

Nuestro compañero Isidro Corro nos reporta un choque en Ermita que afecta la vialidad en Iztapalapa; un taxi chocó contra otro vehículo que se dio a la fuga en el cruce con Rafael García Moreno, en el Barrio de San Miguel. El taxi quedó varado en los carriles de la extrema derecha.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este jueves 22 de enero de 2026 se tienen previstas:

0 marchas

10 concentraciones

20 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

