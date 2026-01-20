¿Dónde y a qué hora? Marchas en CDMX: 5 concentraciones hoy martes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy martes 20 de enero de 2026. Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las concentraciones en CDMX.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este martes.