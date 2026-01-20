¿Dónde y a qué hora? Marchas en CDMX: 5 concentraciones hoy martes
Consulta la lista de marchas programadas para hoy, martes 20 de enero de 2026, en CDMX. Entérate de los horarios, rutas y posibles afectaciones viales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy martes 20 de enero de 2026. Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las concentraciones en CDMX.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este martes.
Volcadura en Churubusco y Tezontle
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa acerca de una volcadura sobre Avenida Río Churubusco y Avenida Canal de Tezontle en colonia Carlos Zapata Vela.
🚨 Servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre Av. Río Churubusco y Av. Canal de Tezontle, colonia Carlos Zapata Vela, @IztacalcoAl.— C5 CDMX (@C5_CDMX) January 20, 2026
¿Concentración en Plaza de la Constitución?
¡Toma nota! El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una concentración de manifestantes prevista para las 6:30 en la Plaza de la Constitución.
#PrecauciónVial | Por concentración de manifestantes a las 06:30 horas en Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 20, 2026
Marchas y movilizaciones de hoy 20 de enero de 2026
¡Que no te sorprendan! Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy martes 20 de enero de 2026, no se tienen previstas marchas, pero sí se sabe acerca de 5 concentraciones y 6 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 20 de enero en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 20, 2026
