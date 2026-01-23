Marchas HOY en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO | Marcha prevista en Santa María la Ribera
Consulta la lista de marchas programadas para hoy, viernes 23 de enero de 2026, en la Ciudad de México. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.
La Ciudad de México enfrenta este viernes 23 de enero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que hoy podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.
En este minuto a minuto EN VIVO de Fuerza Informativa Azteca, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
Reducción de carriles en Av. Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda sobre la reducción de carriles por obras en la Avenida Sur 122, esto de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya hacia el Sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito…
Manifestantes en Deportivo "Hermanos Galeana"
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que desde las 8 de la mañana, se lleva a cabo una concentración de manifestantes en el Deportivo “Hermanos Galeana”.
#PrecauciónVial | Desde las 08:00 horas considera concentración de manifestantes en el Deportivo "Hermanos Galeana" ubicado en Av. José Loreto Fabela No. 190, col. San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.
¡Se pasó el alto! Choque en Pueblo de la Nueva Atzacoalco
Nuestro compañero, Isidro Corro, nos reporta sobre un choque entre dos autos en calles del Pueblo de la Nueva Atzacoalco en la alcaldía Gustavo A. Madero.
#AlertaVialFIA | Una mujer y una menor resultaron heridas tras el choque de dos autos, uno de los cuales no respetó el cambio de la luz roja del semáforo.

El accidente ocurrió en la esquina de las calles Centenario y Morelos en el Pueblo de la Nueva Atzacoalco en Gustavo A.…
El accidente ocurrió en la esquina de las calles Centenario y Morelos en el Pueblo de la Nueva Atzacoalco en Gustavo A.… pic.twitter.com/lP0Ltb48mM
Tránsito lento en Av. 608
¿Qué pasa en Avenida Central? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre tránsito lento de Avenida 608, desde Metro Villa de Aragón hacia Avenida Oceanía; la alternativa vial es la Avenida Loreto Favela y la Avenida 602.
Tránsito lento en Av. 608 desde Metro Villa de Aragón hacia su continuación Av. Oceanía. #AlternativaVial Av. Loreto Fabela y Av. 602.
Marcha en Santa María la Ribera
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que una concentración de manifestantes se tiene prevista para las 3 de la tarde, esta comenzará en la Avenida Dr. Atl No. 275, con destino al Kiosco Morisco, Monumento a la Madre Destino y Embajada de Estados Unidos.
#PrecauciónVial | Prevista concentración de manifestantes a las 15:00 horas en Dr. Atl No. 275, col. Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, para realizar marcha con destino al Kiosco Morisco, Monumento a la Madre Destino y Embajada de los Estados Unidos de América.
¿Qué marchas y manifestaciones HOY en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este viernes 23 de enero de 2026 se tienen previstas:
1 marcha
9 concentraciones
- 9 eventos de esparcimiento.
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este viernes 23 de enero en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/OpECcObJVt