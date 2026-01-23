Logo Inklusion Sitio accesible
Marchas HOY en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO | Marcha prevista en Santa María la Ribera

Consulta la lista de marchas programadas para hoy, viernes 23 de enero de 2026, en la Ciudad de México. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.

Escrito por:  Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este viernes 23 de enero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que hoy podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.

En este minuto a minuto EN VIVO de Fuerza Informativa Azteca, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Reducción de carriles en Av. Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda sobre la reducción de carriles por obras en la Avenida Sur 122, esto de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya hacia el Sur.

Manifestantes en Deportivo "Hermanos Galeana"

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que desde las 8 de la mañana, se lleva a cabo una concentración de manifestantes en el Deportivo “Hermanos Galeana”.

¡Se pasó el alto! Choque en Pueblo de la Nueva Atzacoalco

Nuestro compañero, Isidro Corro, nos reporta sobre un choque entre dos autos en calles del Pueblo de la Nueva Atzacoalco en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tránsito lento en Av. 608

¿Qué pasa en Avenida Central? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre tránsito lento de Avenida 608, desde Metro Villa de Aragón hacia Avenida Oceanía; la alternativa vial es la Avenida Loreto Favela y la Avenida 602.

Marcha en Santa María la Ribera

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que una concentración de manifestantes se tiene prevista para las 3 de la tarde, esta comenzará en la Avenida Dr. Atl No. 275, con destino al Kiosco Morisco, Monumento a la Madre Destino y Embajada de Estados Unidos.

¿Qué marchas y manifestaciones HOY en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este viernes 23 de enero de 2026 se tienen previstas:

  • 1 marcha

  • 9 concentraciones

  • 9 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

