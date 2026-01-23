Marchas HOY en CDMX: Manifestaciones y bloqueos EN VIVO | Marcha prevista en Santa María la Ribera

La Ciudad de México enfrenta este viernes 23 de enero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que hoy podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.

En este minuto a minuto EN VIVO de Fuerza Informativa Azteca, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.