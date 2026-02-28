EN VIVO | Marchas en CDMX: 14 concentraciones hoy en la capital

La Ciudad de México enfrenta este sábado 28 de febrero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.

En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas. En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.