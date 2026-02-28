EN VIVO | Marchas en CDMX: 14 concentraciones hoy en la capital
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 28 de febrero de 2026, en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones viales.
La Ciudad de México enfrenta este sábado 28 de febrero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.
En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas. En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
Buen avance en Periférico
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre buen avance sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos en ambas circulaciones, desde Avenida San Jerónimo hasta Avenida Barranca del Muerto.
✅ Encontrarás buen avance sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos en ambas circulaciones, desde Avenida San Jerónimo hasta Avenida Barranca del Muerto.— C5 CDMX (@C5_CDMX) February 28, 2026
📹 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/4oJ2Bp9cRL
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 28 de febrero de 2026 se tienen previstas:
0 marchas
14 concentraciones
- 21 eventos de esparcimiento.
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 28 de febrero en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 28, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshd9y1 pic.twitter.com/kofX0YHJdc