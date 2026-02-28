Logo Inklusion Sitio accesible
EN VIVO | Marchas en CDMX: 14 concentraciones hoy en la capital

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 28 de febrero de 2026, en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones viales.

Al menos hoy habrá 14 concentraciones en la capital del país|Arturo Engels
Notas,
Seguridad

Escrito por: Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este sábado 28 de febrero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.

En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas. En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Buen avance en Periférico

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre buen avance sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos en ambas circulaciones, desde Avenida San Jerónimo hasta Avenida Barranca del Muerto.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 28 de febrero de 2026 se tienen previstas:

  • 0 marchas

  • 14 concentraciones

  • 21 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

