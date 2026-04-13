Siguen los hallazgos en el Lago de Chalco, CDMX: Localizan más de 300 restos óseos

La zona del Lago de Chalco en la CDMX se ha convertido en un punto estratégico para las brigadas de búsqueda. Hace apenas unos días se inició una inspección en puntos específicos, que ha escalado a una revisión masiva dando como resultados el hallazgo de restos óseos.

Las pruebas halladas este lunes y el viernes 10 de abril pasado confirman que el sitio ha sido utilizado para ocultar rastros de violencia.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 🦴😨 Localizan más de 20 restos óseos en el lago de Chalco, Tláhuac (@TlahuacRenace) pic.twitter.com/Dc8NdTp5cI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 10, 2026

Búsqueda masiva en el Lago de Chalco

En esta etapa de la jornada, los equipos de búsqueda han logrado cubrir una extensión de más de 168 mil metros cuadrados. El esfuerzo conjunto de 415 servidores públicos y la participación de 22 familias buscadoras permitió que la exploración no dejara zonas olvidadas en este sector que divide a Tláhuac de la zona de Xico.

Recuperan más de 300 restos óseos en Lago de Chalco

Se localizaron 317 restos óseos, los cuales, tras los primeros análisis en campo, podrían corresponder a por lo menos tres personas diferentes.

A diferencia de otros hallazgos, la cantidad de piezas encontradas en esta área sugiere que el sitio requiere una intervención forense de más detallada para determinar si existen más víctimas ocultas bajo el lodo o la vegetación.

Peritos inician el proceso de identificación

Todos los restos recuperados fueron trasladados de inmediato por el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de la CDMX. Ahora, el proceso siguiente está en los laboratorios de ciencias forenses, donde se realizarán las pruebas de ADN para determinar de quiénes son los restos.

El objetivo es que estos hallazgos se conviertan en nombres y apellidos, devolviendo la identidad a quienes fueron abandonados en esta zona.

El antecedente del viernes 10 de abril: Las Lagunas de la Habana

Estos trabajos son la continuación de lo ocurrido el pasado viernes 10 de abril. En aquel momento, colectivos como "Una Luz en el Camino" ya habían advertido sobre la presencia de restos en las Lagunas de la Habana.

En esa primera fase se recuperaron 21 piezas óseas, lo que sirvió de base para ampliar el operativo y movilizar a más personal y voluntarios que después trabajaron bajo el sol de Chalco.

Localizan restos en Lagos Tláhuac-Chalco



Madres buscadoras localizaron los restos óseos en Lagos de Tláhuac y Chalco; peritos ya trabajan en su identificación.https://t.co/44iUIoeB1h pic.twitter.com/Y63QFmKEYy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

Familias y autoridades participaron en el hallazgo de restos en el Lago de Chalco

En esta jornada no solo estuvieron presentes instituciones de seguridad, sino también personas solidarias y familiares que encabezan las búsquedas con sus propias manos. La zona de Tláhuac-Chalco ha sido señalada como un foco rojo de desapariciones, y estos operativos representan, para muchos, la única oportunidad de cerrar ciclos de incertidumbre que han durado años.