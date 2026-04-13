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Siguen los hallazgos en el Lago de Chalco, CDMX: Localizan más de 300 restos óseos

La jornada de búsqueda en la zona del Lago de Chalco ha revelado la magnitud de la crisis de desaparecidos en los límites de la CDMX y el Edomex. Autoridades y familias localizaron 317 restos óseos que pertenecen, al menos, a tres personas distintas.

Más hallazgos en el Lago de Chalco: Encuentran más de 300 restos óseos
Las búsquedas dieron resultados desde el pasado 10 de abril.

Escrito por: Jimena Romero

La zona del Lago de Chalco en la CDMX se ha convertido en un punto estratégico para las brigadas de búsqueda. Hace apenas unos días se inició una inspección en puntos específicos, que ha escalado a una revisión masiva dando como resultados el hallazgo de restos óseos.

Las pruebas halladas este lunes y el viernes 10 de abril pasado confirman que el sitio ha sido utilizado para ocultar rastros de violencia.

Búsqueda masiva en el Lago de Chalco

En esta etapa de la jornada, los equipos de búsqueda han logrado cubrir una extensión de más de 168 mil metros cuadrados. El esfuerzo conjunto de 415 servidores públicos y la participación de 22 familias buscadoras permitió que la exploración no dejara zonas olvidadas en este sector que divide a Tláhuac de la zona de Xico.

Recuperan más de 300 restos óseos en Lago de Chalco

Se localizaron 317 restos óseos, los cuales, tras los primeros análisis en campo, podrían corresponder a por lo menos tres personas diferentes.

A diferencia de otros hallazgos, la cantidad de piezas encontradas en esta área sugiere que el sitio requiere una intervención forense de más detallada para determinar si existen más víctimas ocultas bajo el lodo o la vegetación.

Peritos inician el proceso de identificación

Todos los restos recuperados fueron trasladados de inmediato por el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de la CDMX. Ahora, el proceso siguiente está en los laboratorios de ciencias forenses, donde se realizarán las pruebas de ADN para determinar de quiénes son los restos.

El objetivo es que estos hallazgos se conviertan en nombres y apellidos, devolviendo la identidad a quienes fueron abandonados en esta zona.

El antecedente del viernes 10 de abril: Las Lagunas de la Habana

Estos trabajos son la continuación de lo ocurrido el pasado viernes 10 de abril. En aquel momento, colectivos como "Una Luz en el Camino" ya habían advertido sobre la presencia de restos en las Lagunas de la Habana.

En esa primera fase se recuperaron 21 piezas óseas, lo que sirvió de base para ampliar el operativo y movilizar a más personal y voluntarios que después trabajaron bajo el sol de Chalco.

Familias y autoridades participaron en el hallazgo de restos en el Lago de Chalco

En esta jornada no solo estuvieron presentes instituciones de seguridad, sino también personas solidarias y familiares que encabezan las búsquedas con sus propias manos. La zona de Tláhuac-Chalco ha sido señalada como un foco rojo de desapariciones, y estos operativos representan, para muchos, la única oportunidad de cerrar ciclos de incertidumbre que han durado años.

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