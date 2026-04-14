¿Sigue el paro en el Metro de la CDMX? Así el avance de este martes 14 de abril EN VIVO

¿Otra vez caos? La movilidad en la capital enfrenta una mañana difícil tras las movilizaciones sindicales de días pasados y el incremento de usuarios por el fin del periodo vacacional. Aunque la red opera en su totalidad, se reportan retrasos considerables y una saturación que amenaza con colapsar las principales líneas del Metro de la CDMX.

En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO para que tomes tus precauciones, ya que la alta afluencia y la lenta circulación de los trenes están generando retrasos significativos en las principales líneas de la red.

Únicamente permanecen cerradas las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2 por trabajos de rehabilitación. ¡Sal con tiempo y evita contratiempos!