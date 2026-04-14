¿Sigue el paro en el Metro de la CDMX? Así el avance de este martes 14 de abril EN VIVO
Tras el paro de días anteriores, el caos en el Metro de la CDMX podría continuar para este martes 14 de abril. Sigue el reporte EN VIVO de la actividad de este transporte público.
¿Otra vez caos? La movilidad en la capital enfrenta una mañana difícil tras las movilizaciones sindicales de días pasados y el incremento de usuarios por el fin del periodo vacacional. Aunque la red opera en su totalidad, se reportan retrasos considerables y una saturación que amenaza con colapsar las principales líneas del Metro de la CDMX.
En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO para que tomes tus precauciones, ya que la alta afluencia y la lenta circulación de los trenes están generando retrasos significativos en las principales líneas de la red.
Únicamente permanecen cerradas las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2 por trabajos de rehabilitación. ¡Sal con tiempo y evita contratiempos!
¿Continúa el paro en el Metro de la CDMX? Consulta el reporte EN VIVO de líneas y trenes de este transporte público
Persiste saturación en Líneas 3, 7 y B
El Metro de la CDMX informa que se mantiene una afluencia alta en tres de los corredores principales de la red.
Zonas con Mayores Retrasos:
- Línea 3
- Línea 7
- Línea B
Caos en Línea 3 y Centro Médico
¡Evita la zona! Se reporta una situación de colapso en la Línea 3 (Indios Verdes - Universidad), específicamente en la estación de correspondencia Centro Médico.
A través de reportes ciudadanos, se confirma que los pasillos y andenes se encuentran a su máxima capacidad, imposibilitando el libre movimiento y el abordaje de los trenes.
¿Sigue el paro en el Metro CDMX?
A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo han acordado mantener un diálogo continuo y restablecer la operación en las 12 líneas, la realidad para los usuarios es de una movilidad colapsada.
El impacto del paro de días anteriores sigue pasando factura este martes, con reportes de caos y tiempos de espera prolongados en puntos neurálgicos de la red.
Metro Coyacan por el paro. pic.twitter.com/E8CuGoYSGg— SB (@spvceboysam) April 14, 2026
Persisten retrasos en el Metro CDMX
La jornada de este martes continúa presentando dificultades significativas para miles de pasajeros. A través de diversos reportes, usuarios han manifestado tiempos de espera que superan los 30 minutos en varias estaciones clave de la red, lo que ha generado aglomeraciones en pasillos y andenes desde las primeras horas de servicio.