¡Caos vial por marchas en la CDMX! Estas son las calles cerradas y con afectaciones por manifestantes hoy 13 de abril 2026
Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.
¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 13 de abril 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX HOU 13 de abril 2026: Calles cerradas por manifestantes y alternativas viales
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Se implementa el modo reversible para mejorar la circulación en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz desde las 6:30 a las 9:00 horas.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/IadlbrlUGL— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 13, 2026
¿Qué autos NO circulan hoy 131 de abril 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 13 de abril 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 13 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 13, 2026
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/D51wJoZ5cL