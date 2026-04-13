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¡Caos vial por marchas en la CDMX! Estas son las calles cerradas y con afectaciones por manifestantes hoy 13 de abril 2026

Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 13 de abril 2026: Afectaciones viales y calles cerradas por manifestantes este lunes
Estas son las calles cerradas por las marchas en CDMX|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 13 de abril 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOU 13 de abril 2026: Calles cerradas por manifestantes y alternativas viales

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Se implementa el modo reversible para mejorar la circulación en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz desde las 6:30 a las 9:00 horas.

¿Qué autos NO circulan hoy 131 de abril 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 13 de abril 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Con hologramas 1 y 2

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