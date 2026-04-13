¿Metro CDMX a vuelta de rueda? Así el avance de trenes HOY lunes 13 de abril

Se reporta un incremento en la cantidad de pasajeros en los corredores principales, aunque la logística de movimiento se mantiene activa.

Líneas con Carga Máxima de Pasajeros

Se registra una afluencia alta en las Líneas 1, 3, 9 y 12. A pesar de la saturación en los andenes, la circulación de los trenes se reporta como constante. Como medida de apoyo, se ha iniciado el envío de unidades vacías a las estaciones con mayor concentración de personas para reducir los tiempos de espera. Personal del Sistema permanece en terminales para coordinar el abordaje y agilizar el servicio.

Líneas con Avance Regular

Las Líneas 2, 6, 7, 8, A y B presentan actualmente una afluencia moderada. En estos sectores se observa un buen avance de los trenes y una movilidad fluida para el ingreso a las instalaciones.