¿Metro CDMX a vuelta de rueda? Así el avance de trenes HOY lunes 13 de abril
La actividad del Metro de la CDMX este lunes 13 de abril podría presentar ligeros retrasos debido a la vuelta de rutina de las vacaciones. Te damos el reporte completo.
¡Inicia la semana con precaución! El regreso de las vacaciones de Semana Santa 2026 podría causar ligeros retrasos y caos en las líneas y trenes del Metro de la CDMX. En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO.
Ten en cuenta que las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajos de rehabilitación.
¿Qué pasa en el Metro de la CDMX este lunes 13 de abril? Así el avance
¡Líneas del Metro con carga máxima!
Se reporta un incremento en la cantidad de pasajeros en los corredores principales, aunque la logística de movimiento se mantiene activa.
Líneas con Carga Máxima de Pasajeros
Se registra una afluencia alta en las Líneas 1, 3, 9 y 12. A pesar de la saturación en los andenes, la circulación de los trenes se reporta como constante. Como medida de apoyo, se ha iniciado el envío de unidades vacías a las estaciones con mayor concentración de personas para reducir los tiempos de espera. Personal del Sistema permanece en terminales para coordinar el abordaje y agilizar el servicio.
Líneas con Avance Regular
Las Líneas 2, 6, 7, 8, A y B presentan actualmente una afluencia moderada. En estos sectores se observa un buen avance de los trenes y una movilidad fluida para el ingreso a las instalaciones.
Así la actividad del Metro la mañana de este lunes 13 de abril
El Sistema de Transporte Colectivo presenta un panorama mixto esta mañana de lunes.
Circulación Constante
Se reporta un avance regular y afluencia moderada en las siguientes rutas, donde el tiempo de espera en andenes es mínimo:
- Líneas 1, 2, 6, 9, A y B.
- Nota: A pesar del flujo constante, recuerda que en la Línea 2 la estación San Antonio Abad sigue cerrada.
Alerta de Alta Afluencia
Extrema precauciones si utilizas las siguientes líneas, ya que se registran andenes saturados y retrasos en el abordaje:
- Líneas 3, 7, 8 y 12.
- El personal del Metro ya realiza maniobras de dosificación y agilización en terminales para reducir los tiempos de espera.
Líneas del Metro cerradas este lunes 13 de abril
Para este inicio de semana, el Sistema de Transporte Colectivo informa sobre la operatividad de algunas estaciones. Toma nota de estos ajustes para que no afecten tus tiempos de traslado:
Suspensiones de Servicio
Las siguientes estaciones continúan sin operación debido a las obras de modernización y rehabilitación estructural:
- San Antonio Abad (Línea 2): Se mantiene el cierre total; los trenes no realizan parada en este punto.
- Auditorio (Línea 7): Continúan las maniobras de mantenimiento, por lo que no hay ascenso ni descenso de pasajeros.
Estaciones Operando con normalidad
- Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2): A diferencia de días anteriores, la estación se encuentra abierta y brindando servicio normal en ambos sentidos (dirección Taxqueña y dirección Cuatro Caminos), facilitando el acceso al primer cuadro de la ciudad.