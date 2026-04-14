VIDEO |Tragedia en Eje Central: Muere copiloto de pipa de gas en pleno Centro Histórico; ¿qué ocurrió?

Servicios periciales se dirigen al Eje Central Lázaro Cárdenas para el levantamiento del cuerpo de un hombre que perdió la vida a bordo de una pipa de gas.

Emergencia en el Eje Central Lázaro Cárdenas

Una intensa movilización de los equipos de emergencia se registra en estos momentos sobre la importante vialidad de Eje Central Lázaro Cárdenas, específicamente en su intersección con la calle Ayuntamiento, dentro del primer cuadro de la Ciudad de México. El reporte inicial indica el fallecimiento de una persona del sexo masculino, quien se desempeñaba como copiloto de una unidad repartidora de gas LP.

La situación ha generado una fuerte presencia policial y de paramédicos en esta zona neurálgica de la alcaldía Cuauhtémoc, afectando parcialmente la circulación para quienes transitan hacia el norte de la capital.

Movilización en el Centro de la CDMX...



El copiloto de una pipa de gas perdió la vida tras sentirse mal en el cruce de Lázaro Cárdenas y Ayuntamiento.



La zona permanece resguardada en espera de peritos para el levantamiento del cuerpo.



El reporte de @PLATA11CDMX… pic.twitter.com/HLOnrQIkjB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

Los hechos se desencadenaron durante la mañana de este día, derivado de un llamado de alerta urgente realizado por transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona. Según los primeros testimonios recabados en el lugar, las personas que presenciaron el incidente solicitaron el auxilio inmediato de las autoridades al percatarse de que uno de los tripulantes de la pipa de gas presentaba complicaciones de salud severas.

La pronta respuesta de los testigos permitió que las unidades de seguridad pública que patrullan el Centro Histórico arribaran en cuestión de minutos para acordonar el área y facilitar el acceso a los servicios de rescate.

Copiloto de pipa de gas se habría sentido mal momentos antes de morir

De acuerdo con la información obtenida en el sitio de los hechos, el copiloto de la pipa de gas comenzó a sentirse mal de forma repentina mientras la unidad se encontraba en movimiento o detenida por el flujo vehicular. Al intentar reaccionar y brindarle los primeros auxilios básicos para estabilizarlo, sus acompañantes y personas cercanas notaron que el hombre ya no respondía a los estímulos.

A pesar del arribo de los paramédicos para intentar realizar maniobras de reanimación, se confirmó que el trabajador ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades ministeriales correspondientes.

En este momento, la zona se encuentra resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes mantienen la custodia del vehículo y del cuerpo en espera del arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se tiene previsto que en los próximos minutos el personal especializado llegue hasta este punto del Eje Central para iniciar con los protocolos de ley, realizar las diligencias pertinentes y llevar a cabo el retiro del cadáver para su traslado al servicio médico forense.

La zona de Ayuntamiento y Lázaro Cárdenas presenta carga vehicular debido a las unidades de emergencia estacionadas, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones. La identidad del fallecido no ha sido revelada de manera oficial, y se espera que tras las investigaciones periciales se determinen las causas exactas del deceso de este trabajador en pleno cumplimiento de sus labores.

