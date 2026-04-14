¿Tráfico intenso en la CDMX por marchas? Calles cerradas y afectaciones viales para este martes; estas son las rutas alternas
Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.
¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este martes 14 de abril 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX HOY 14 de abril 2026: Calles cerradas y afectaciones viales para este martes; rutas alternas
¿Qué marchas habrá en CDMX a lo largo del día?
A lo largo del día, se espera la concentración de manifestantes en los siguientes puntos de la Ciudad de México:
🛑 Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente).
06:42 #PrecauciónVial | Durante el día espera concentración de manifestantes en distintos puntos:— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 14, 2026
Lugar 1: Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente).
Cierre de circulación de Atenas por manifestantes
Continúa el cierre de circulación por plantón en Atenas desde Abraham González hasta Bucareli, en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Alternativas viales: Av. Chapultepec y Av. Paseo de la Reforma.
07:19 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Atenas desde Abraham González hasta Bucareli, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Av. Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/VUGWJ9hht1— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 14, 2026
Continúa el plantón afuera de la Secretaría de Gobernación; calles afectadas
Un grupo de personas desplazadas de Oaxaca y CDMX mantienen el platón afuera de la Secretaría de Gobernación, afectando las siguientes calles:
🛑 Cierra en Atenas a la altura de Bucarelli.
No se descarta que las protestas afecten nuevamente la vialidad en la zona.
#AlertaVial | Un grupo de personas desplazadas de Oaxaca y CDMX mantiene un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación, con cierre en la calle Atenas a la altura de Bucarelli.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026
No se descarta que las protestas afecten nuevamente la vialidad en la zona. Toma alternativas como… pic.twitter.com/iYAhvmLvkv
¿Qué autos NO circulan hoy 14 de abril 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 14 de abril 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado rosa
- Terminación de placas 7 y 8
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 14, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 14 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/n0vl0SeB8C