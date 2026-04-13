¡Grave accidente en CDMX! Conductor ebrio desata persecución, choca contra una familia y arrolla peatones en calles de Coyoacán | Mientras Dormía

¡Susto en la CDMX! En la madrugada de este lunes 13 de abril 2026, mientras usted dormía, se registró un aparatoso accidente en calles de la alcaldía Coyoacán; dejó un saldo de cinco personas heridas.

Los heridos fueron atendidos y tres de ellos fueron trasladados de emergencia a un Hospital; su estado de salud se reporta como delicado.

Conductor ebrio desata caos en Coyoacán: Choca una familia al intentar escapar

Los primeros reportes indican que el hombre iba en aparente estado de ebriedad, cuando impactó contra un vehículo en la lateral del Circuito Interior. Tras el choque, el conductor se dio a la fuga a toda velocidad.

En su intento de darse a la fuga, se pasó la luz roja del semáforo y se estrelló contra otro automóvil en el que viajaba una familia. A su paso arrolló a varios peatones al cruce con la Av. Centenario, de la colonia del Carmen.

Además, el conductor estuvo a punto de estrellarse contra un puesto de comida.

"Estoy un poco aturdida por los nervios porque me dio un ataque de pánico", explicó Mari, trabajadora del puesto de comida.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Accidente en Coyoacán deja 5 heridos. Un presunto conductor ebrio chocó en Circuito Interior, huyó y volvió a impactar otro auto tras pasarse el semáforo.



El responsable fue detenido.



El reporte de @oscar_mendoza31 en #PrimeraLínea pic.twitter.com/Vyb2RFg5vP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

Detienen al conductos en estado de ebriedad

Elementos de bomberos y equipos de rescate realizaron las maniobras necesarias para liberar a los tripulantes atrapados, por lo que fue necesario el apoyo de los paramédicos de la alcaldía Benito Juárez.

Familiares de las víctimas fueron avisados del incidente y llegaron al lugar de la emergencia.

El conductor, que iba en presunto estado de ebriedad, fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado ante el Ministerio Público en la Agencia Coyoacán 1, donde se decidirá su situación jurídica.

¿Cuál es la multa por pasarse el semáforo en rojo en CDMX?

Si estás interesado en aprender a conducir en la Ciudad de México (CDMX), es importante conocer las reglas de tránsito, así como las multas qué existen por ignorar estas reglas, pero ¿qué pasa si te pasas la luz roja del semáforo?

Pasarse un semáforo rojo en Ciudad de México puede salir caro, pues la muta es de 10 a 20 UMAS, un rango que oscila entre 1 mil 131.4 pesos a 2 mil 262.8 pesos. Ahora, en caso de exceder el límite de velocidad, las y los capitalinos podrán ser acreedores a una multa de mil 131.4 a 2 mil 262.8 pesos.