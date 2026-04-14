¡Mega fuga de agua en la Álvaro Obregón! Falla en bomba inunda la colonia Torres de Potrero, CDMX

En el cruce de las calles Mercadela y Heliotropos en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, una falla mecánica en el sistema hidráulico —aparentemente una bomba— desató una mega fuga de agua de dimensiones alarmantes.

La presión con la que brotaba el líquido fue suficiente para levantar el pavimento y generar una corriente que bajaba con velocidad por las pendientes de la colonia Torres de Potrero.

🚨 ¡Desperdicio total! Una intensa fuga de agua inunda las calles Mercadela y Heliotropos, Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO). Lo que parece ser una falla en una bomba ha provocado que el líquido entre a las viviendas y afecte vehículos 🌊



🎥: Vecinos de la… pic.twitter.com/ktyNIpebf5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 14, 2026

Calles de la Álvaro Obregón se convierten en cascadas y ríos por fuga de agua

La fuerza del líquido ha creado un efecto de cascada que arrastra basura y escombros, dificultando el paso de peatones, camiones y algunos autos.

Los vecinos grabaron con sus celulares cómo el agua potable, totalmente limpia al inicio, se desperdicia por miles de litros y cae sobre las calles de la alcadía.

Fuga de agua afecta a viviendas de la alcaldía Álvaro Obregón

Lo que más preocupa a la comunidad no es solo el desperdicio, sino los daños en las viviendas de los alrededores. Debido a la inclinación de las calles en Torres de Potrero, el agua buscó salida hacia las entradas de las casas.

En cuestión de minutos, varias familias reportaron que el líquido ya había superado los niveles de las banquetas e ingresado a sus casas. La desesperación creció al ver que, por cuenta propia, era imposible detener el avance de la inundación.

Autos estacionados bajo el agua

Los vehículos que se encontraban sobre Mercadela y Heliotropos también sufrieron las consecuencias. Algunos autos fueron alcanzados por la corriente a tal nivel que el agua cubrió gran parte de las llantas y comenzó a filtrarse hacia los interiores.

¿Cómo podría afectar esto a los autos? Lo que podría pasar es que la presión o la humedad afecten los sistemas eléctricos de sus carros, sumando gastos a la lista de afectaciones materiales.

¿Mega fuga de agua en la CDMX dejó heridos?

Afortunadamente, los cuerpos de emergencia que llegaron a la zona para evaluar la situación confirmaron que no hay personas heridas ni víctimas que lamentar. El riesgo principal ahora podría ser una caída por el pavimento resbaloso o un cortocircuito.

Surgen “cascadas” en Álvaro Obregón



Una fuerte fuga en Torres de Potrero convierte la calle en río



Litros y litros de agua desperdiciándose sin respuesta de las autoridadespic.twitter.com/IToCHvUyI7 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 14, 2026

Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregó esperan al personal de SACMEX

Hasta el momento, los habitantes siguen esperando que las brigadas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) realicen el cierre total de las válvulas y comiencen las reparaciones. El control de la emergencia ha sido lento y el desperdicio continúa.

Una vez que se logre detener la fuga, vendrá la etapa más difícil: el recuento de los daños y la limpieza.