¡Terror en CDMX! Fuerte incendio consume bodega en la GAM; vecinos y trabajadores tratan de controlar las llamas | Mientras Dormía

¡Madrugada de terror en la CDMX! En las primeras horas de este 14 de abril 2026, mientras usted dormía, se registró un fuerte incendio en una bodega que almacenaba materiales de plástico y madera en calles de la Gustavo A. Madero.

Las llamas se propagaron rápidamente, asustando a las y los vecinos de la zona.

"Escuche varias patrullas, pensé que había pasado un accidente (...) Salgo y me percato del incendio, ahora si que fuerte el incendio", contó Ulises, vecino, en una entrevista para Azteca Noticias.

Columna de humo de 30 metros y pánico: Vecinos intentan apagar las llamas

Una densa columna de humo se elevó por más de 30 metro, por lo que logró verse a varias cuadras de la redonda, generando alarma entre las y los vecinos y trabajadores de la zona.

Las llamas eran tan intensas que incluso algunos vecinos salieron ayudar. Uno de ellos salió con un extintor para tratar de controlar las llamas.

Elementos de bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos y comenzaron los trabajos para sofocar el incendio en la bodega de la GAM. Tras varios minutos de trabajo, lograron combatir las llamas.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un fuerte incendio consumió una bodega en la colonia Industrial Vallejo de la CDMX; las llamas y una columna de humo de más de 30 metros encendieron las alarmas. Bomberos lograron controlar la emergencia, sin lesionados.



En la Miguel Hidalgo, un… pic.twitter.com/fFMXMkkKai — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

¿Hay personas heridas por el incendio en la GAM?

El incendio en la bodega de materiales de plástico y madera, en la Gustavo A. Madero, no dejó personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce la razón por la que comenzaron las llamas.

Atacan a balazos a hombre en calles de la CDMX

En otro punto de la Ciudad de México (CDMX), un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La víctima quedó tendida sobre la banqueta con múltiples heridas de bala. Vecinos aseguran haber escuchado alrededor de 8 detonaciones.

Elemento de la Secretaría de Seguridad, implementaron un operativo en calles Aledañas para tratar de ubicar al responsable, quien logró darse a la fuga.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaron el levantamiento de cuerpo. Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio y dar con el responsable.