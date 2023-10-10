Marchas en CDMX hoy 10 de octubre: Estas son las manifestaciones programadas

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este martes 10 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Cabe recordar que desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.

#PrecauciónVial | Desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima finalicen alrededor de mes y medio. Encontrarás reducción de carriles y en su caso cortes de circulación. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/XrA3QSknbC — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 10, 2023

Marchas en CDMX para hoy martes 10 de octubre de 2023

Estas son las concentraciones previstas para este martes 10 de octubre en la capital.

Cierre de carriles en Tlalpan

Al menos 200 personas cerraron todos los carriles de Tlalpan desde las 7:00 horas aproximadamente a la altura de General Anaya del Metro CDMX de la Línea 2.

#CDMX | Unos 200 manifestantes bloquean todos los carriles de #Tlalpan desde hace poco más de una hora, a la altura de General Anaya del @MetroCDMX, #Línea2.



Los manifestantes son familias que protestan por altos cobros de #luz.



El reporte de @Oscar_Mendoza31 en @LosRuizLara. pic.twitter.com/GNuaBcx1vj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2023

05:00 HORAS | Colectivo Feminista "No es Una Somos Todas"

Al menos 100 personas demandarán atención y justicia para las mujeres víctimas de violencia y feminicidio en el Congreso de la capital ubicado en Donceles e Ignacio Allende.

10:00 HORAS | Movimiento Antorchista de la CDMX

100 personas solicitarán al gobierno capitalino que realice la petición de donación del predio de Colonia San Pedro de los Pinos, esto se llevará a cabo en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

11:00 HORAS | Concentración de manifestantes en Dr. Lavista

Se prevé concentración de manifestantes a las 11:00 horas en Dr. Lavista #114, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día | Comerciantes de la Nave Mayor del Mercado de la Merced

Al menos 100 personas solicitarán por escrito el dictamen de Protección Civil sobre el Mercado de la Merced. No se descarta que se trasladen en marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, así como afectaciones a vialidades.

Hoy No Circula para este martes 10 de octubre en CDMX y Edomex

Para este 10 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, holograma de verificación 1 y 2.