Murió camino al hospital: caso AfroSan, cantante de narcocorridos en CDMX, deja 4 detenidos

Luego del homicidio de Juan Carlos Santiago Galván, conocido como AfroSan, cuatro hombres fueron detenidos tras estar presuntamente implicados en la muerte del cantante de narcocorridos en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX).

El cantante fue asesinado a balazos en la colonia Los Olivos el 9 de febrero de 2026, hechos que fueron investigados por la Fiscalía General de Justicia.

Cantante AfroSan fue asesinado cuando iba por una cervezas

El artista AfroSan fue atacado mientras se disponía a comprar unas cervezas, según se informó de manera preliminar.

Luego del crimen, se dio a conocer este 25 de febrero de 2026 que por estos hechos se investiga a cuatro personas identificadas como Ángel “N”, Uriel “N”, Noé “N” y Edson “N”.

Estos hombres fueron vinculados a proceso por su probable participación en el ataque en el que dos hombres fueron agredidos y uno de ellos perdió la vida.

De acuerdo con la investigación, las víctimas se encontraban afuera de un establecimiento comercial cuando fueron agredidas con disparos por cuatro personas tras una discusión.

¿Por qué los corridos tumbados tienen éxito entre las nuevas generaciones?

Cantante AfroSan murió cuando era llevado al hospital

Juan Carlos Santiago Galván falleció cuando era trasladado a un hospital para recibir atención médica, a causa de las lesiones sufridas, mientras que la otra víctima resultó lesionada y fue ingresada a un hospital, donde continúa recibiendo atención.

Tras los hechos, los probables responsables se retiraron del lugar; un día después, fueron localizados y detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La madrugada del 10 de febrero, Noé “N” y Edson “N” fueron detenidos cerca de la zona, mientras que Ángel “N” y Uriel “N” fueron detenidos en posesión de diversos narcóticos la tarde del mismo día.

Derivado de la aprehensión de Ángel “N”, Uriel “N”, Noé “N” y Edson “N”, por parte de agentes #PDI en colaboración con elementos de la @SSC_CDMX, se logró la vinculación a proceso, pic.twitter.com/ynXSDAbNFO — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) February 26, 2026

Los cuatro imputados fueron procesados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Un juez les dio prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Además, Ángel “N” y Uriel “N” también enfrentarán proceso penal por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

¿Quién era AfroSan, cantante de narcocorridos asesinado?

Juan Carlos Santiago cantaba letras que hacían referencia a grupos criminales que operan en la alcaldía, entre ellos una célula vinculada a los hijos de Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, líder del Cártel de Tláhuac.

Además de su proyecto AfroSan y sus Centenarios, el músico hizo colaboraciones con agrupaciones del género, como Los Pilotos del Terre.