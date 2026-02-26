Discutió por un puesto para vender en la calle en CDMX y lo asesinaron

Una discusión en la calle en la Ciudad de México (CDMX) cobró la vida de un comerciante de 53 años de edad, quien fue atacado a balazos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Poniente 75 y Sur 128, en la colonia América, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de este miércoles 25 de febrero de 2026.

Mujer es detenida tras agresión a balazos a hombre en CDMX

Policías detuvieron a una mujer y aseguraron un vehículo posiblemente relacionado con dicha agresión con disparos en contra de dos hombres, de los cuales uno de ellos perdió la vida.

El arresto de la mujer se dio tras ser alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente sobre una persona herida.

En la zona se escucharon varios disparos, lo que provocó que muchas personas corrieran para ponerse a salvo y algunos incluso cerraron sus locales.

Ataque a balazos contra comerciante deja joven herido

En el lugar, los oficiales tomaron conocimiento de un hombre de 53 años con una herida en el abdomen, el cual fue diagnosticado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana sin signos vitales; y otro de 27 años, que fue trasladado a un hospital para su pronta atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres que fueron identificados como comerciantes tuvieron una discusión con otros sujetos por la instalación de puestos semifijos; quienes se retiraron del sitio, posteriormente regresaron y dispararon de manera directa en su contra.

Mujer escapó en auto tras ataque a balazos contra comerciante

Tras un cerco virtual, policías de la SSC de CDMX ubicaron en la calle Sur 128 y la cerrada Monteverde un vehículo azul claro en el que posiblemente se dieron a la fuga los probables responsables y en el lugar fue detenida la conductora.

De acuerdo a los protocolos de actuación policial, le comunicaron sus derechos de ley y fue presentada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, quien determinará su situación legal y llevará a cabo las investigaciones del caso.