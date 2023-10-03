Marchas en CDMX hoy 3 de octubre: Manifestaciones de transportistas en más de cinco puntos

No olvides de consultar si habrá algunas marchas en la capital para este día que te podría afectar, ante esto, Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este martes 3 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.

#PrecauciónVial | Desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima finalicen alrededor de mes y medio. Encontrarás reducción de carriles y en su caso cortes de circulación. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/oE0mRzvTno — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 3, 2023

Marchas en CDMX para hoy martes 3 de octubre de 2023

Estas son las concentraciones previstas para este martes 3 de octubre en la capital.

Circulación de Abraham González

06:02 HORAS

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) informó que continúa cerrada la circulación de Abraham González desde Gral. Prim hasta Atenas debido a manifestantes.

06:02 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Abraham González desde Gral. Prim hasta Atenas, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Lisboa. pic.twitter.com/CzK3qLOalK — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 3, 2023

Manifestaciones de Transportistas de 28 rutas de transporte público de la CDMX

07:30 HORAS | Calzada de las Bombas y Avenida Cafetales

Cerca de 200 personas solicitarán la renuncia del Secretario de Movilidad por represalias a transportistas y en contra del enriquecimiento ilícito.

09:00 HORAS | Calzada de Tlalpan y General Anaya

Al menos 100 personas, miembros de transportistas de 28 rutas de Transporte Público de la capital, solicitarán a renuncia del Secretario de Movilidad por represalias a transportistas y en contra del enriquecimiento ilícito.

#AlertaVialFIA | ¡Ya cerraron!



En Eje 3, Cafetales y Calzada de las Bombas, ya se registra un #bloqueo de transportistas que afecta incluso el paso del #MetrobúsCDMX.



Toma tus precauciones.



📹 | @Fher_Torito https://t.co/Mb5UH7CZ5b pic.twitter.com/RwRhvoelJC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2023

09:00 HORAS | Calzada Ermita Iztapalapa

100 personas se unirán a la manifestación en Calzada Ignacio Zaragoza y Anillo Periférico. Otras 100 personas se encontrarán en Anillo Periférico y Viaducto Tlalpan. Asimismo, otras en Avenida Tláhuac y Anillo Periférico de Garay.

Hoy No Circula para este martes 3 de octubre en CDMX y Edomex

Para este 3 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, holograma de verificación 1 y 2.