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Marchas en CDMX hoy 4 de octubre: Estas son las vialidades afectadas

Estas son las manifestaciones y marchas programadas para este miércoles 4 de octubre en la Ciudad de México para que tomes precauciones en tu traslado.

Marchas en CDMX hoy 4 de octubre: Estas son las vialidades afectadas
|Twitter @OVIALCDMX

Escrito por: América López

No olvides de consultar si habrá algunas marchas en la capital para este día que te podrían afectar, por esto, Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este miércoles 4 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX).

Desde el 14 de agosto iniciaron obras en el Puente de los Poetas, se estima que finalicen alrededor de mes y medio. Por lo que se encontrarán reducción de carriles y cortes de circulación.

Marchas en CDMX para hoy miércoles 4 de octubre de 2023

Estas son las concentraciones previstas para este miércoles 4 de octubre en la capital.

09:00 HORAS | Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica

Aproximadamente 250 personas exigirán una tarifa justa y el fin de los precios excesivos del suministro de electricidad en la Secretaría de Gobernación.

Durante el día | Sindicato Mexicano de Electricistas

En la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Avenida Insurgentes Norte, con un aforo aproximado de 100 personas.

Hoy No Circula para este miércoles 4 de octubre en CDMX y Edomex

Para este 4 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, holograma de verificación 1 y 2.

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Manifestaciones CDMX