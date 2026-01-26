Lunes de protestas en CDMX: Fans de BTS en la Embajada de Corea y marchas complicarán vialidades
¡Evita contratiempos! Hoy hay marcha por los 43 de Ayotzinapa en Reforma y fans de BTS protestan en Lomas de Chapultepec. Checa los horarios de afectaciones en CDMx.
Hoy, lunes 26 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) inicia la semana con una agenda de movilizaciones contrastante que afectará puntos clave como Paseo de la Reforma y la zona de Lomas de Chapultepec.
La afectación vial más importante se prevé por la tarde en el centro de la capital. Como cada día 26, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezarán la "136 Acción Global", marchando del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez para exigir verdad y justicia.
En un hecho inusual, la alcaldía Miguel Hidalgo registrará una concentración de seguidoras del grupo de K-Pop "BTS" frente a la Embajada de Corea del Sur. El grupo exige precios justos y frenar la reventa de boletos para el concierto de la banda, denunciando irregularidades en la preventa
Cronograma de marchas y movilizaciones en CDMX hoy
Marcha Central (Ayotzinapa)
- Hora: 16:00 hrs.
- Ruta: Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez .
- Afectación: Cierre de carriles centrales de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.
- Aforo estimado: 300 personas.
Protestas y Concentraciones
- 10:00 hrs – Fans de BTS (Miguel Hidalgo): Protesta en la Embajada de la República de Corea (López Díaz de Armendariz No. 110, Lomas de Chapultepec) contra la reventa de boletos.
- 15:00 hrs – La Comuna 4:20 (Cuauhtémoc): Mesa informativa sobre regulación cannábica en la Plaza Luis Pasteur (Reforma e Insurgentes).
- 16:30 hrs – Justicia FES Acatlán (Doctores): Manifestación en la Fiscalía General de la República (Dr. Lucio No. 135) exigiendo la liberación de un exalumno detenido.
¿Qué autos no circulan hoy?
Las restricciones de este lunes, de acuerdo con el calendario oficial, indican que ciertos automóviles no pueden circular, según el color del engomado, la terminación de la placa y el tipo de holograma:
- Color de engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
Para este lunes, los vehículos que no circulan son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 y 2.
Recuerda que el Hoy No Circula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la CDMX y municipios del Edomex