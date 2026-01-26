Lunes de protestas en CDMX: Fans de BTS en la Embajada de Corea y marchas complicarán vialidades

Hoy, lunes 26 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) inicia la semana con una agenda de movilizaciones contrastante que afectará puntos clave como Paseo de la Reforma y la zona de Lomas de Chapultepec.

La afectación vial más importante se prevé por la tarde en el centro de la capital. Como cada día 26, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezarán la "136 Acción Global", marchando del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez para exigir verdad y justicia.

En un hecho inusual, la alcaldía Miguel Hidalgo registrará una concentración de seguidoras del grupo de K-Pop "BTS" frente a la Embajada de Corea del Sur. El grupo exige precios justos y frenar la reventa de boletos para el concierto de la banda, denunciando irregularidades en la preventa

