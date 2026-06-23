¿Hasta a qué hora cierra el Metrobús por México vs. Chequia? Extienden horario para este miércoles 24 de junio 2026

La fiebre del Mundial 2026 conquista la CDMX. El Metrobús CDMX anunció que extenderá su horarios de servicio debido al partido de México vs. Chequia este 24 de junio 2026, con el que miles de aficionados esperan salir al Ángel de la Independencia a celebrar la victoria de la Selección Mexicana, pero ¿qué hora cerrará?

El encuentro entre México y Chequia se llevará a cabos en el Estado Ciudad de México alrededor de las 19:00 horas de este miércoles.

¿A qué hora cierra el Metrobús CDMX por el México vs. Chequia?

¡Atención, aficionados! El Sistema de Transporte Público Metrobús CDMX ampliará el horario de cierre hasta la 1 de la mañana del jueves 25 de junio desde la línea 1 hasta la línea 7 de este medio.

La extensión de horario del Metrobús tiene la finalidad de facilitar el traslado de las y los aficionados que acudan a ver el partido México vs. Chequia, así como las celebraciones posteriores.

El horario de apertura del Metrobús CDMX continúa sin cambios, por lo que comenzará a operar alrededor de las 4:30 horas.

¿Cuánto cuesta el pasaje para tomar el Metrobús CDMX?

El costo del Metrobús en CDMX es de $6.00 pesos por viaje, el cual puede pagarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada, así como tarjetas de débito, crédito o depósitos inteligentes.

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En apoyo a la movilidad de CDMX y por instrucción de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en el marco del encuentro de @miseleccionmx, este miércoles 24 de junio, el servicio en todas las líneas se extiende hasta la 1 am.🌙🚌🏟️ pic.twitter.com/c20X2jPDgq — Rosario Castro (@RosarioCastroE) June 23, 2026

¿El Metro CDMX también ampliará su horario por el partido de México?

Al igual que el Metróbús, el Metro CDMX ampliará su horario de cierre hasta la 1 de la mañana del jueves, en todas las estaciones de este servicio de transporte público.

Recomendaciones en caso de ir a festejar al Ángel de la Independencia

¡Toma precauciones! Si piensas asistir a las celebraciones en el Ángel de la Independencia, es importante tomar en cuenta los siguientes consejos para viajar en el Metrobús CDMX:

