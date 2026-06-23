¡Suspenden venta de alcohol en CDMX! Estas son las colonias en las que habrá Ley Seca en pleno partido México vs. Chequia este miércoles

A pocas horas del esperado partido México vs. Chequia en el Estadio Ciudad de México, el Gobierno capitalino confirmó la suspensión de la venta de alcohol en todas sus graduaciones para este miércoles 24 de junio 2026, pero ¿en qué colonias de la CDMX habrá Ley Seca?

¿A qué hora empieza la Ley Seca en la CDMX este 24 de junio 2026?

¡Atención, capitalinos! El Gobierno de la Ciudad de México reveló que venta de alcohol será suspendida a partir de las 15:00 horas del miércoles 24 de junio 2026 hasta las 7:00 horas del próximo jueves 25 de junio.

La medida aplicará para todo tipo de establecimientos comerciales, incluyendo tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados, vinaterías y tiendas de autoservicio.

Lista de colonias de la CDMX que tendrán Ley Seca este miércoles 2026

¿La tuya está en la lista? La Secretaría de Gobierno reveló la venta de alcohol será suspendida en el perímetro A del Centro Histórico, y a algunas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc; estas son las zonas en las que habrá Ley Seca:



Colonia Centro

Colonia Tabacalera

Colonia Juárez

Colonia San Rafael

Colonia Cuauhtémoc

En caso de que tengas planeado ver el partido México vs, Chequia en bares o restaurante de la capital del país, el consumo de bebidas alcohólicas podría estar regulado estrictamente bajo las normativas del establecimiento y los horarios fijados por la ley.

¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca en CDMX?

Las multas y sanciones por no respetar la Ley Seca este miércoles 24 de junio 2026 son las siguientes:



Consumir alcohol en vía pública: Las sanciones van de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, multas que oscilan entre 2 mil 375 y 3 mil 394 pesos. En caso de no pagar, también se contempla arresto administrativo de hasta 36 horas o trabajo comunitario.

Establecimientos que vendan alcohol: Las multas pueden ir desde 351 hasta 2,500 veces la UMA, lo que se traduce en cifras que superan los 280 mil pesos. Además, los negocios podrían ser clausurados temporalmente, afectando directamente su operación.

"Establecimientos mercantiles (venta): Multas que pueden ir desde 351 a 2,500 veces la UMA, lo que equivale aproximadamente a $39,712 a más de $282,000 pesos. Además de la clausura temporal del negocio", escribieron.