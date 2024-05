EN VIVO: Manifestaciones y bloqueos para hoy miércoles 22 de mayo en CDMX

#PrecauciónVial | Durante el día considera concentración de manifestantes en:

1.- Av. José María Pino Suárez No. 2, col. Centro Histórico.

2.- Dr. José María Vértiz No. 211, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

3.- Av. Bucareli No. 22 y 24, col. Centro, alcaidía Cuauhtémoc.