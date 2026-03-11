EN VIVO: Marchas, bloqueos en el AICM y calles cerradas en la CDMX hoy 11 de marzo
La mitad de semana llega con una agenda de movilidad compleja en CDMX; desde marchas hacia Palacio Nacional y bloqueos en las terminales del AICM, hasta peregrinaciones.
La Ciudad de México (CDMX) enfrenta este miércoles una de las jornadas más complicadas en lo que va del mes en términos de movilidad. La agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contempla marchas, múltiples concentraciones con potencial de bloqueo y eventos masivos que saturarán las principales arterias de la capital.
El flujo vehicular en zonas como el Centro Histórico, el corredor de Paseo de la Reforma y los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se verá comprometido desde las primeras horas del día, por lo que la planeación anticipada será fundamental para los usuarios de la red vial.
Marchas y bloqueos en CDMX hoy miércoles 11 de marzo: Vialidad en vivo
Bloqueos y marchas más importantes en CDMX hoy 11 de marzo
Para este miércoles, se identifican tres eventos de alto impacto que podrían generar cierres totales a la circulación y afectaciones severas en el transporte público:
- Marcha de la ANUEE (07:30 hrs): La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, apoyada por el SME, partirá desde las oficinas de la CFE en Paseo de la Reforma 164 con destino al Palacio Nacional. Se espera un aforo de 2,500 personas, lo que provocará cortes en Reforma, Avenida Juárez y el circuito del Zócalo mientras exigen una tarifa eléctrica justa y la renacionalización del sector.
- Posible bloqueo en el AICM (09:00 hrs): Integrantes de Transportación Terrestre "Nueva Imagen", A.C., se concentrarán en la Zona de Goma de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional "Benito Juárez". Exigen el cumplimiento de la prohibición de aplicaciones de transporte en áreas federales y se prevé el bloqueo de los accesos a las terminales T1 y T2, afectando los traslados de miles de pasajeros.
- Conflicto por agua en Xochimilco (07:00 hrs): Vecinos de Santa María Nativitas se manifiestan en el cruce de Av. Guadalupe I. Ramírez y Prol. División del Norte. Debido a la falta de agua potable, los manifestantes exigen reparaciones al pozo local y no se descarta el bloqueo de vialidades como medida de presión en esta zona del sur de la ciudad.
Movilizaciones generales y eventos en CDMX hoy miércoles 11 de marzo
Además de los puntos críticos, la jornada contempla diversas asambleas y actividades que mantendrán la carga vehicular elevada en diferentes alcaldías:
- Búsqueda de personas (07:30 y 08:30 hrs): El Colectivo "Hasta Encontrarles" continúa sus jornadas en las estaciones del Metro Chabacano y Mixcoac, para trasladarse a las Barrancas de Álvaro Obregón.
Protestas en el Zócalo (10:00 hrs): Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán frente a la Secretaría de Gobierno para exigir el pago de finiquitos e intereses del Fideicomiso F/100.
Justicia en el Reclusorio Sur (13:00 hrs): Trabajadoras Sexuales Independientes acompañarán a una activista trans víctima de tentativa de feminicidio para exigir sentencia contra el responsable.
- Asamblea en Milpa Alta (17:00 hrs): El Consejo Comunal Indígena Nahua discutirá el presupuesto participativo en la explanada de la alcaldía.
- Peregrinación masiva (14:00 hrs): Se espera el arribo de la XVII Peregrinación de la Diócesis de Tenancingo a la Basílica de Guadalupe, con un aforo estimado de 15,000 personas, lo que saturará los alrededores de la Calzada de Guadalupe y el norte de la ciudad.
Finalmente, la noche estará marcada por una intensa actividad cultural y deportiva. El Auditorio Nacional recibirá a Cristian Castro a las 20:30 horas (9,790 asistentes), mientras que el Pepsi Center WTC albergará el tour de Marina a las 21:00 horas (8,000 asistentes). Cinco rodadas ciclistas partirán entre las 20:00 y las 21:00 horas desde puntos como el Ajusco, Iztapalapa y la Alameda Central hacia diversos destinos de la metrópoli.
Fuerte movilización en el AICM
ATENCIÓN: Importante presencia de policías con equipo antimotín en las inmediaciones del AICM para evitar que taxistas de la terminal aérea bloqueen los accesos en protesta contra los taxis por aplicación, a los que acusan de competencia desleal.
La manifestación podría comenzar cerca de las 9:00 de la mañana, por lo que no se descartan afectaciones viales en los accesos a la terminal aérea.
