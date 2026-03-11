EN VIVO: Marchas, bloqueos en el AICM y calles cerradas en la CDMX hoy 11 de marzo

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta este miércoles una de las jornadas más complicadas en lo que va del mes en términos de movilidad. La agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contempla marchas, múltiples concentraciones con potencial de bloqueo y eventos masivos que saturarán las principales arterias de la capital.

El flujo vehicular en zonas como el Centro Histórico, el corredor de Paseo de la Reforma y los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se verá comprometido desde las primeras horas del día, por lo que la planeación anticipada será fundamental para los usuarios de la red vial.

