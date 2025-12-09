Martes complicado en CDMX: Marcha, reliquia de San Judas y amenaza de bloqueos en Tlalpan

Hoy, martes 9 de diciembre, la CDMX tendrá una jornada con importantes afectaciones viales debido a eventos masivos y protestas en puntos estratégicos.

La movilidad en el Centro Histórico será complicada desde las 09:00 horas por una marcha del Colectivo "La Comuna 4:20", que recorrerá varias sedes legislativas exigiendo la regulación del cannabis. A esto se suma la llegada de la reliquia de San Judas Tadeo a la Catedral Metropolitana, evento que espera reunir a 10 mil fieles.

En el sur de la capital, se debe prestar especial atención a la alcaldía Tlalpan, donde militantes del PRD se manifestarán frente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la amenaza latente de realizar bloqueos en accesos y vialidades.