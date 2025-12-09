Logo Inklusion Sitio accesible
Martes complicado en CDMX: Marcha, reliquia de San Judas y amenaza de bloqueos en Tlalpan

¡Toma precauciones! Este viernes la CDMX enfrenta una marcha en el Centro, la visita de la reliquia de San Judas Tadeo y posibles bloqueos en Tlalpan.

Marcha por avenida juárez, CDMX.
¿Cómo van las marchas hoy en la CDMX?|X @ovialcdmx.
Escrito por: Carlos Alberto Pérez, Felipe Vera

Hoy, martes 9 de diciembre, la CDMX tendrá una jornada con importantes afectaciones viales debido a eventos masivos y protestas en puntos estratégicos.

La movilidad en el Centro Histórico será complicada desde las 09:00 horas por una marcha del Colectivo "La Comuna 4:20", que recorrerá varias sedes legislativas exigiendo la regulación del cannabis. A esto se suma la llegada de la reliquia de San Judas Tadeo a la Catedral Metropolitana, evento que espera reunir a 10 mil fieles.

En el sur de la capital, se debe prestar especial atención a la alcaldía Tlalpan, donde militantes del PRD se manifestarán frente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la amenaza latente de realizar bloqueos en accesos y vialidades.

Marchas y bloqueos hoy 9 de diciembre 2025 en CDMX: minuto a minuto

Marchas y movilizaciones en CDMX hoy:

Marcha Cannábica en el Centro Histórico

  • Colectivo "La Comuna 4:20":
    Hora: 09:00.
    Ruta: Iniciarán en el Parque "Francisco Primo de Verdad y Ramos" (Rinconada 4:20), avanzarán hacia el Congreso de la Ciudad de México, luego a la Glorieta de Simón Bolívar y finalizarán en el Jardín "Luis Pasteur" (Senadito 4:20).
    Motivo: Es la 3ª caminata cannábica 2025 bajo el lema "La resistencia camina, la regulación no puede esperar", exigiendo ley de acceso libre, autocultivo y fin al acoso a usuarios.
    Aforo: Se esperan 300 personas.

Eventos Masivos y Religiosos

  • Reliquia de San Judas Tadeo:
    Lugar: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (Cuauhtémoc).
    Hora: 09:30.
    Aforo: Se estiman 10,000 asistentes.
  • Operativo Basílica: Se mantendrá actividad durante el día en la Basílica de Guadalupe (Gustavo A. Madero) previo a los festejos del 12 de diciembre.

Protestas con Riesgo de Bloqueo en Tlalpan

  • Militantes del Partido PRD CDMX:
    Lugar: Instituto Electoral de la Ciudad de México (Huizaches No. 25, Col. Rancho los Colorines).
    Motivo: Exigen ser reconocidos como militantes y que se acaten resolutivos del Tribunal.
    Advertencia: No se descarta el bloqueo de accesos y vialidades como medida de presión.

