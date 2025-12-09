Martes complicado en CDMX: Marcha, reliquia de San Judas y amenaza de bloqueos en Tlalpan
¡Toma precauciones! Este viernes la CDMX enfrenta una marcha en el Centro, la visita de la reliquia de San Judas Tadeo y posibles bloqueos en Tlalpan.
Hoy, martes 9 de diciembre, la CDMX tendrá una jornada con importantes afectaciones viales debido a eventos masivos y protestas en puntos estratégicos.
La movilidad en el Centro Histórico será complicada desde las 09:00 horas por una marcha del Colectivo "La Comuna 4:20", que recorrerá varias sedes legislativas exigiendo la regulación del cannabis. A esto se suma la llegada de la reliquia de San Judas Tadeo a la Catedral Metropolitana, evento que espera reunir a 10 mil fieles.
En el sur de la capital, se debe prestar especial atención a la alcaldía Tlalpan, donde militantes del PRD se manifestarán frente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la amenaza latente de realizar bloqueos en accesos y vialidades.
#ReporteVial Te compartimos las previsiones y movilizaciones programadas para este martes 9 de diciembre de 2025. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/58YjQZoeEj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 9, 2025
Marchas y bloqueos hoy 9 de diciembre 2025 en CDMX: minuto a minuto
Marchas y movilizaciones en CDMX hoy:
Marcha Cannábica en el Centro Histórico
- Colectivo "La Comuna 4:20":
Hora: 09:00.
Ruta: Iniciarán en el Parque "Francisco Primo de Verdad y Ramos" (Rinconada 4:20), avanzarán hacia el Congreso de la Ciudad de México, luego a la Glorieta de Simón Bolívar y finalizarán en el Jardín "Luis Pasteur" (Senadito 4:20).
Motivo: Es la 3ª caminata cannábica 2025 bajo el lema "La resistencia camina, la regulación no puede esperar", exigiendo ley de acceso libre, autocultivo y fin al acoso a usuarios.
Aforo: Se esperan 300 personas.
Eventos Masivos y Religiosos
- Reliquia de San Judas Tadeo:
Lugar: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (Cuauhtémoc).
Hora: 09:30.
Aforo: Se estiman 10,000 asistentes.
- Operativo Basílica: Se mantendrá actividad durante el día en la Basílica de Guadalupe (Gustavo A. Madero) previo a los festejos del 12 de diciembre.
Protestas con Riesgo de Bloqueo en Tlalpan
- Militantes del Partido PRD CDMX:
Lugar: Instituto Electoral de la Ciudad de México (Huizaches No. 25, Col. Rancho los Colorines).
Motivo: Exigen ser reconocidos como militantes y que se acaten resolutivos del Tribunal.
Advertencia: No se descarta el bloqueo de accesos y vialidades como medida de presión.
Ante el arribo de #Peregrinos de distintas partes del país, así como turistas extranjeros a la #BasílicaDeGuadalupe, la #SSC emite algunas recomendaciones para los #Automovilistas: 👮♀️⛪️ pic.twitter.com/GEt6mNUXLB— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 9, 2025