“Trampa mortal” en Coyoacán, CDMX: Así salió proyectado un motociclista tras caer en enorme bache

Circular por la CDMX siempre es un reto, pero para los motociclistas, un pequeño descuido en el asfalto puede ser la diferencia entre llegar a casa o terminar en el hospital. Esto quedó demostrado en un video que circula en redes sociales, donde se observa a un motociclista sufriendo un accidente en la Calzada de Tlalpan, provocado por un bache.

Los baches: una trampa mortal en la CDMX

El incidente ocurrió en plena luz del día sobre una de las rutas más transitadas de la capital. En las imágenes se ve cómo un motociclista circula a una velocidad normal cuando, de pronto, la llanta delantera de su unidad se hunde por completo en un enorme bache.

El impacto fue tan seco que el conductor no tuvo tiempo de reaccionar y salió proyectado hacia el frente, aterrizando violentamente contra el pavimento.

Así salió proyectado motociclista por un bache en la CDMX

Lo más impactante del clip es ver cómo, tras el vuelo del conductor, la motocicleta termina cayendo justo encima de él. El motociclista quedó atrapado bajo el peso de su propio vehículo durante algunos segundos.

Por la fuerza del golpe, muchos de los testigos pensaron que el hombre habría sufrido heridas de gravedad o fracturas internas.

Automovilistas se detuvieron a ver cómo estaba el motociclista

Afortunadamente, la solidaridad chilanga se hizo presente de inmediato. Al ver el accidente, automovilistas detuvieron su marcha para evitar que otros carros pudieran atropellar al lesionado.

Otro motociclista que venía detrás se bajó rápidamente de su unidad para ayudar a levantar la moto y liberar al conductor que estaba inmovilizado en el suelo.

¿Motociclista involucrado en accidente está herido?

A pesar de lo aparatoso que se vio el accidente en el video, el protagonista tuvo una suerte increíble. Después de unos minutos de recuperación y con la ayuda de los presentes, el motociclista logró ponerse de pie por su cuenta.

Según los reportes de quienes estuvieron en el lugar, no fue necesario llamar a una ambulancia, aunque el susto y los daños en su moto nadie se los quita.

🚨 Baches mortales: una mujer con su triciclo cayó a uno que estaba oculto bajo el agua en calles de Nezahualcóyotl, #Edomex. Afortunadamente, no pasó una tragedia



🎥: @AztecaNoticias pic.twitter.com/8h100dGUMx — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 19, 2025

El reclamo por el mal estado de Tlalpan, CDMX

Este evento ha reavivado las quejas de los usuarios de Calzada de Tlalpan, quienes aseguran que los baches en esta zona son cada vez más profundos y peligrosos, especialmente durante la noche o cuando llueve.