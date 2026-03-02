Asesinó a su propia madre con una metralleta: Detienen a joven tras tragedia en San Miguel Topilejo, CDMX

La violencia familiar alcanzó un nivel aterrador en las zonas altas de la Ciudad de México. En la colonia Pueblo de San Miguel Topilejo, un joven de apenas 25 años fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente le disparara a su madre con una metralleta tipo subametralladora, terminando con su vida al instante.

Reporte de disparos alertaron a policía de la CDMX

Todo comenzó cuando los monitoristas del C2 Sur captaron una emergencia por detonaciones dentro de un domicilio ubicado en las calles Buenavista y Vicente Guerrero.

Al llegar al lugar, los policías entraron a la vivienda y encontraron una escena desgarradora: en el área de la cocina yacía una mujer de 62 años con una herida de bala en la cabeza.

A pesar de que pidieron una ambulancia rápido, los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Joven entró armado y en estado etílico

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, el agresor es el propio hijo de la víctima. Un familiar de 35 años relató a los uniformados que el joven entró a la casa en aparente estado de ebriedad.

Sin mediar muchas palabras, sacó de entre sus ropas la metralleta y disparó directamente contra la mujer, para luego intentar quedarse en el inmueble antes de ser sorprendido por la autoridad.

Captura y aseguramiento de la metralleta

Los policías actuaron de inmediato y lograron someter al sospechoso de 25 años dentro de la propiedad. Al realizarle una revisión de seguridad, le encontraron el arma de fuego tipo subametralladora junto con dos cartuchos útiles.

El uso de este tipo de armamento, de alto poder y repetición, fue lo que causó el daño mortal e irreversible a la mujer mayor.

Un diagnóstico médico fulminante

El personal médico que atendió el reporte señaló que la víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. La herida provocada por la metralleta fue directa, lo que impidió cualquier maniobra de primeros auxilios.

Mientras los peritos levantaban el cuerpo, el inmueble quedó bajo resguardo policial para recolectar todas las pruebas del ataque.

Arrestan a joven que asesinó a su propia madre con una metralleta

El joven fue trasladado bajo un fuerte operativo ante el agente del Ministerio Público.

En las próximas horas se definirá su situación legal, mientras la comunidad de Topilejo no sale del asombro por la frialdad con la que se cometió este crimen familiar.