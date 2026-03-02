¡Se armaron los empujones! Riña entre policías y comerciantes previo al concierto de Shakira en el Zócalo

La emoción por el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo se vio opacado por un par de minutos, luego de se registrara una riña entre comerciantes ambulantes y policías de Tránsito en inmediaciones del Centro Histórico, lo que generó caos vial, empujones y reclamos en plena vía pública.

Riña entre comerciantes y policías previo al concierto de Shakira en el Zócalo

El enfrentamiento ocurrió sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las principales arterias del Centro, justo en el perímetro del operativo de seguridad desplegado por el concierto.

De acuerdo con los primeros reportes, policías intentaron detener a dos personas que circulaban en motocicleta sin casco, lo que detonó la pelea.

Comerciantes que buscaban instalarse cerca de Bellas Artes amagaron con bloquear la vialidad si los motociclistas eran detenidos. La discusión subió de tono y derivó en empujones, gritos y forcejeos entre los involucrados.

¿Qué provocó el enfrentamiento en Eje Central?

El operativo tenía como objetivo mantener despejadas las vialidades y evitar la instalación de comercio informal en puntos estratégicos. Especialmente por la cantidad de gente que se esperaba por el evento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron impedir que los comerciantes se colocaran en zonas cercanas al Palacio de Bellas Artes, así como en cruces clave del Eje Central y avenida 5 de Mayo.

Esto generó molestia entre los vendedores, quienes reclamaban su derecho a trabajar durante el evento masivo, como suele ocurrir en conciertos, donde se vende mercancia no oficial en los alrededores.

Autoridades informaron más tarde que la situación fue controlada y que no se reportaron personas detenidas ni lesionadas. La vialidad fue reabierta y el operativo continuó conforme a lo previsto.

La Subsecretaría de Control de Tránsito señaló que el altercado fue contenido de forma oportuna y que las actividades relacionadas con el concierto siguieron sin contratiempos.

Concierto de Shakira rompe récord de asistencia

A pesar del encuentro, el concierto de Shakira no sufrió modificaciones. La expectativa por el show se mantuvo intacta y el Zócalo comenzó a llenarse conforme avanzaba la tarde, con miles de personas llegando desde distintos puntos de la capital.

Alrededor de las 20:30 horas, la cantante colombiana subió al escenario y desató la euforia entre los asistentes. Con un Zócalo completamente abarrotado, Shakira hizo vibrar a más de 400 mil personas, superando el récord que anteriormente ostentaba Los Fabulosos Cadillacs.