Hombre capturado en enero resulta ser ladrón serial en CDMX; robó 38 casas desde 2023

La crisis con el robo a vivienda en la CDMX es una realidad y prueba de ello es la reciente captura de un presunto ladrón de 48 años, quien ya se encontraba recluido desde enero pasado por un atraco, pero que ahora fue identificado como el presunto líder de una célula delictiva responsable de al menos 38 robos a casa habitación cometidos en diversas alcaldías desde el 2023.

En un operativo conjunto dentro de un Centro Penitenciario de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) cumplimentaron una nueva orden de aprehensión por el delito de Robo agravado.

El implicado, cuya captura inicial ocurrió en enero de este año, ha sido vinculado con una serie sistemática de atracos que afectaron el patrimonio de decenas de familias capitalinas.

Robo a casas en CDMX: Así descubrieron a banda atracadora

La investigación que permitió desarticular esta red delictiva se centró en un robo ocurrido el pasado 18 de enero en la colonia Ampliación Nápoles, alcaldía Benito Juárez. En aquel evento, el ahora detenido y sus cómplices sustrajeron:



Computadoras portátiles.

Piezas de joyería fina.

Dinero en efectivo.

Tras el análisis de datos y trabajos de inteligencia, los uniformados lograron recabar pruebas sólidas que no solo confirmaron su participación en ese asalto, sino que permitieron rastrear su historial delictivo hasta el año 2023.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX identificaron a José Israel "N" como líder de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación en distintas alcaldías de la ciudad de México.



En coordinación con la @FiscaliaCDMX,… pic.twitter.com/76QAMpQsXu — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 22, 2026

¿En cuántas alcaldías de CDMX operaba este grupo de atracadores?

De acuerdo con el cruce de información de la SSC, el detenido es señalado como el líder de una célula dedicada específicamente al robo de viviendas. Su zona de operación no se limitaba a un solo sector, ya que se le relaciona con eventos delictivos en las siguientes demarcaciones:



Benito Juárez y Cuauhtémoc (zonas céntricas).

y (zonas céntricas). Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero .

y . Coyoacán, Tlalpan y Cuajimalpa de Morelos.

El historial del presunto líder delictivo revela una reincidencia constante. Cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México:



En 2010: Por el delito de Tentativa de robo agravado. En 2026 (enero): Por el delito de Robo calificado, proceso por el cual ya se encontraba en prisión al momento de recibir la nueva notificación judicial.

El implicado permanecerá bajo resguardo de la autoridad judicial en el centro de reclusión de la Gustavo A. Madero mientras se determina su situación jurídica por los 38 eventos acumulados en su contra.

